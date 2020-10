Bea y otros madrileños que se van de Puente del Pilar: “No quiero perder el dinero de mi reserva"

El móvil echaba humo esta mañana. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de rechazar las medidas de limitación de la movilidad en la Comunidad de Madrid reactivaba las opciones de viajar en el Puente del Pilar de los nativos madrileños y los de adopción. ¿Qué vas a hacer? ¿Libertad? ¿Te vas o te quedas al final? ¿Siguen en pie los planes? ¿Nos vamos de Madrid? ¿Te devuelven el dinero del avión? ¿Y del tren? ¿Vienes por la ropa de invierno?

La incertidumbre volvía a poner en jaque los planes del fin de semana a los que se sumará un lunes festivo. Una semana después de que se cerrara Madrid, el alto tribunal establecía que no se podía limitar la entrada y salida de la capital y otras nueve ciudades. Las dudas eran muchas, pero algunos, por fin, encontraban las respuestas: pueden salir del municipio sin mayor riesgo a ser multados.

En esta vorágine de decisiones políticas, sentimientos encontrados por los cambios de planes y vaivenes de normativas y decisiones judiciales, hay quien anda perdido. "¿Me puedo ir entonces a Sevilla?", preguntaba por un grupo de WhatsApp este jueves un joven que prefiere mantenerse en el anonimato. Otros, por su parte, ya tenían planes establecidos. "Yo voy a casa el fin de semana", exponía un joven en Instagram que prefiere no ser nombrado. Las había con mayor premura. "Me voy esta noche -la del jueves- para no coger atasco", recogía una mujer por Whatsapp.

Salir de Madrid está permitido. Sin embargo, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, ya ha recomendado que los movimientos sólo sean los imprescindibles. También lo ha hecho la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso a pesar de que desde el primer momento se negó a que se perimetrase la capital.

Estudiantes

La movilidad, no obstante. continuará. El Puente siempre es un momento propicio para viajar, ya sea al domicilio familiar o a cualquier otro lugar. La estación de Atocha no está cerrada. Tampoco lo está el Aeropuerto de Barajas. Ni siquiera con Madrid confinada estas estaciones habrían impedido el paso de nadie, sólo la Policía podía hacerlo. Y ahora, claro está, no lo hará, una vez que el TSJM no ha ratificado la prohibición de entrar y salir en Madrid que impuso el Ministerio de Sanidad.

El puente de octubre, además, también es utilizado por muchos jóvenes para ir a casa a cambiar la ropa de verano por la de invierno. Sobre todo, los estudiantes que aún dependen del domicilio familiar utilizan estas fechas para llevar las prendas estivales y volver cargados de abrigos.

Esta es históricamente una fecha de mucha movilidad en España. Sin embargo, en plena lucha contra la segunda ola de la pandemia por el coronavirus, la movilidad puede resultar contraproducente. El pasado año, la Dirección General de Tráfico no puso en marcha ningún plan especial por el día del Pilar. El 12 de octubre fue sábado y se catalogó como un fin de semana normal. En años anteriores, como en 2018, se llegaron a contabilizar más de 5 millones de desplazamientos en estas fechas. Cabe recordar que hay lugares en España donde las festividades locales provocarán que el viernes también sea festivo y el puente se alargará.

EL ESPAÑOL ha contactado con varias personas que tenían programado un viaje este fin de semana y que, pese a la situación sanitaria que vive la capital, partirán desde Madrid por distintos motivos. Bea, Adela y Pablo residen en Madrid y viajarán. Como ellos, lo harán muchos más.

Bea llamó la pasada semana a su aerolínea. Hace un mes que tenía pensado viajar junto a Adela. Ambas partirían desde Madrid. Cuando Bea se enteró la pasada semana de que no podía viajar a Canarias con su amiga por las restricciones, trató de cancelar el vuelo. Imposible. "Me dijeron que no me devolvían el dinero y no me daban ningún bono porque el vuelo no se cancelaba, sino que simplemente era una restricción a Madrid", apunta. Es decir, o lo cogía o perdía el dinero.

Viaje a Gran Canaria

Sin embargo, esta mañana recibían la noticia de que podían viajar. "Vamos a Gran Canaria las dos y nos hemos enterado por los grupos de Whatsapp de que al final podíamos viajar", dice Bea.

Adela estaba con ella cuando se enteró. Ella no pensó en cancelar el vuelo porque regresaba a su lugar de residencia. Es decir, en ningún momento nadie podía impedirle viajar partiendo desde Barajas. De hecho, ella no sólo estará el puente, sino que tras un largo periodo sin regresar a casa, estará allí al menos una semana.

Misma situación se encontrará Pablo. Necesita regresar a Valencia, al domicilio familiar. Necesita coger un edredón y traer la ropa de abrigo después de un largo periodo sin volver. Tenía pensado volver hace tiempo y lo hará ahora que está permitido.

¿Se sienten irresponsables por viajar en tal situación? Bea es tajante en su argumentación: "Yo no me siento irresponsable. Creo que cumpliendo las medidas sanitarias de distanciamiento, uso de mascarilla y las de higiene de manos es seguro viajar. No tenía sentido que yo pudiera ir a mi ciudad de residencia y coger un vuelo desde allí, pero no hacerlo desde Madrid. No tenía sentido que los madrileños no pudieran viajar pero el resto sí".

Pablo dice también que hay acciones más irresponsables: "Regreso a casa y allí mantendré una serie de medidas de seguridad. Llevaré mascarilla y actuaré de forma responsable. Hay que tratar de reducir las acciones de riesgo. Yo no me siento irresponsable". Coincide con Bea en que hay acciones mucho más irresponsables que se llevan a cabo por otras personas cada fin de semana.

Mientras ellos hacían la maleta a toda prisa, Isabel Díaz Ayuso se congratulaba por la decisión de los jueces. La presidenta de la Comunidad de Madrid estimaba que la decisión de confinar las localidades madrileñas por parte del Gobierno eran "precipitadas, no consensuadas" y "que afectaban a derechos fundamentales de millones de ciudadanos".

A renglón seguido, la dirigente del Partido Popular pedía a los ciudadanos no salir de Madrid y cumplir con las medidas sanitarias. Asimismo, tendía la mano al Gobierno central: "Pedimos hacer las cosas con tiempo y prudencia. Nos han creado un caos normativo al que nadie sabe a qué atenerse".

Los habitantes de Madrid parecen estar de acuerdo en lo del caos normativo. Las últimas medidas de movilidad tomadas, tanto las establecidas para las localidades como para los distritos sanitarios, eran difíciles de entender y acatar. Pablo, que partirá este viernes por la mañana en coche hacia Valencia, cree que todo es "una guerra política. Deberían centrarse en mirar por el bien de los ciudadanos, tratando de establecer un equilibrio entre lo sanitario y lo económico".

Por su parte, Bea concluye: "Esto es un tira y afloja político que no hace más que confundir a la población; ya no sabemos si podemos salir o no, viajar o no... Obviamente, hay que tomar medidas en esta situación, pero en lugar de estar aprobando y desaprobando medidas repentinas, deberían esforzarse en llegar a un punto común por el bien del país".