La madre del hostal mató a su hijo de 6 años por miedo a perder la custodia: su carta de despedida

El silencio se adueñó este lunes de una de las calles más transitadas de Madrid. La de Postigo de San Martín, junto a la plaza de Callao. Sobre las 10.30 horas, la Policía Nacional hallaba los cuerpos sin vida de una mujer, de 36 años, y de su hijo, de tan solo seis, en un hostal de dicha vía, en la que tan solo llevaban dos días alojados. Según las primeras investigaciones, la mujer, de nacionalidad española, se habría quitado la vida tras asfixiar al pequeño.

La madre, al parecer, sufría trastornos mentales y tenía miedo de que los servicios sociales le retirasen la custodia del menor. Este ultimo fue el motivo por el que finalmente mató a su hijo. Y así lo dejó escrito en una carta de despedida tras terminar con la vida del pequeño y suicidarse, según informan fuentes policiales a EL ESPAÑOL.

Ha sido el propio propietario del hostal quien ha avisado a los agentes tras darse cuenta que ninguno de los dos huéspedes había dado señales desde el día que hicieron el registro en recepción, el pasado sábado por la tarde. Los gerentes de dicho establecimiento no habían tenido sospecha alguna hasta ese momento ya que los los fallecidos habían ingresado en el hostal con completa normalidad. Se trataba de la primera vez que se alojaban allí.

Tras el aviso, los agentes han llegado al lugar de los hechos y han confirmado que ambos llevaban varias horas fallecidos. Ahora, el grupo V de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial está a cargo de la investigación.

"Me lo esperaba"

En la habitación, donde los dos estaban alojados, la Policía encontró algunas pastillas, en concreto ansiolíticos, y una carta donde habría explicado el motivo del filicidio y su posterior suicidio. La familia de los fallecidos, al parecer, estaba al tanto de la situación que vivían ambos. Pues al ser informada de los hechos, la abuela materna del menor ha confirmado "que se esperaba lo que había ocurrido".

Tanto la madre como el menor actuaron con total normalidad a la entrada en el hostal, donde no los conocían. No obstante, los dueños del mismo se extrañaron al no oír ningún tipo de ruido durante la estancia. El gerente no solo ha llamado este lunes a los agentes, lo hizo también el sábado para comunicarles lo que estaba sucediendo. Desde la Policía, le recomendaron esperar al lunes. Al ver que todo seguía igual, volvió a llamar; los agentes abrieron la habitación y encontraron los cuerpos de ambos.

En base a la disposición de los cuerpos y los objetivos encontrados en la escena del crimen, la mujer habría asfixiado al menor en la noche del sábado o mañana del domingo y después se habría quitado la vida, según informó Efe.

Ni los locales aledaños ni los vecinos advirtieron nada extraño durante el fin de semana; tampoco conocían a la mujer. Al conocer la noticia, durante la mañana de este lunes, varios de ellos observaban perplejos la fachada de este antigüo hostal madrileño, en el que nunca había ocurrido nada parecido.