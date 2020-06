La llamada que desvela las 3 pruebas clave del crimen de Miriam Vallejo, la joven acuchillada en Meco

Miriam Vallejo fue asesinada el 16 de enero de 2019 en Meco (Madrid) y, desde entonces, su crimen ha sido todo enigma. Se sabe que, al menos, recibió 84 puñaladas; se sabe, también, que el único acusado es Sergio Sáez, el por entonces novio de su compañera de piso Celia; y se sabe, por último, que la persona que alertó al 112 la encontró viva. A partir de ahí, queda por esclarecer lo que ocurrió y, sobre todo, si realmente fue Sergio el que la mató con saña mientras paseaba a sus perros.

Ahora, un audio al que ha tenido acceso Espejo Público esclarece algo cómo se encontraba la joven cuando fue hallada en el lugar donde, habitualmente, los vecinos de Villanueva de la Torre (Guadalajara) paseaban (y pasean) a sus perros.

En el audio, el testigo, en su llamada al 112, alerta de que se ha "encontrado una persona en el suelo". Que esta persona "no parece estar bien", que está "en el campo donde se sacan los perros". Que es, en efecto, "una señora", que está "consciente" y que "no puede hablar". Que no sabe "qué años tiene", que se encuentra "tirada en el suelo y mirando boca arriba". Que, en definitiva, "no está bien" y que necesita ayuda.

De este audio, por tanto, se puede deducir lo siguiente: que Miriam, cuando fue encontrada, estaba viva; que era de noche y que el joven que la encuentra no es capaz de reconocer la gravedad de la situación; y que los perros ladran al no conocer a esa persona. Más allá de eso, las 84 puñaladas que le asestaron, muestran que la persona que la mató lo hizo por odio, por venganza, y que se trata de alguien cercano a la joven.

Paralelamente, además, en ese momento, una vecina que también paseaba a sus perros escuchó: "¡Soltadme!". Lo que podría indicar que no participó tan solo una persona en el crimen de la joven Miriam, sino que fueron varias.

Sergio, sospechoso

Aunque Sergio Sáez es el único sospechoso del crimen, lo cierto es que hay dudas. En primer lugar, porque, en un principio, tenía coartada al estar, teóricamente, jugando a la PlayStation en internet cuando se produjo el crimen.

Pero eso no es del todo cierto. Según arrojó la investigación posteriormente, Durante los 10 minutos en los que se produjo el asesinato, la videoconsola permaneció sin actividad.

Miriam Vallejo, asesinada en Meco (Madrid).

Nueve meses después, la Guardia Civil detuvo a Sergio Sáez. ¿Los motivos? Él no estaba jugando, como dijo, a la videoconsola, cuando se produjo el crimen y tenía, presuntamente, sus rifirrafes con su compañera de piso. De hecho, Miriam Vallejo, días antes, lo había poniéndole los cuernos a Celia, con la que cortó la relación poco después de producirse el asesinato de Miriam.

Por eso, el principal sospechoso, según la Guardia Civil, sigue siendo Sergio. En primer lugar, porque Miriam, han deducido, a pesar de exponerse mucho en redes sociales, nunca se arriesgaba: extrañamente daba su número y, en los seis meses precedentes al crimen, sólo había quedado con una persona. Y en segundo lugar, porque había discutido con Sergio por quién sacaba a los perros y por la limpieza del hogar.

Y, sobre todo, que Sergio fue la última persona que vio con vida a Sergio y que, posiblemente, la acompañó hasta Meco con los perros. Ella, deducen los agentes, nunca habría ido tan lejos.