Pablo Iglesias, a las órdenes de Letizia: lo que pasó entre el 'ministro de día' y la Reina en Galicia

Por mucho vicepresidente del Gobierno y Reina de España que sean, Pablo Iglesias y Letizia Ortiz cuando se juntan conversan de lo mismo de lo que lleva hablando el mundo entero desde hace un mes: el coronavirus. Con la llegada del virus a la península en los últimos días, el líder de Unidas Podemos y la esposa de Felipe VI cuando se encontraron el pasado viernes en A Coruña hablaron de la situación de la enfermedad contagiosa y de las previsiones que tiene el Gobierno al respecto.

“Pues han hablado de lo que estamos hablando todos estos días, del dichoso virus. La Reina le ha preguntado y él ha contestado de forma cortes. Nada profundo, por encima. Luego ella le ha hecho prácticamente de guía durante todo el acto. Se trataba de un tema de la Fundación Princesa de Girona que ella controla mucho más que Pablo Iglesias, así que le ha ido explicando quién era todo el mundo. Como siempre, ella toma el mando. Da igual que sea el vicepresidente, el ministro o el presidente de la Xunta, ella manda”, nos cuenta una persona que estuvo el viernes en Coruña presenciando el encuentro entre Letizia y el líder del partido morado.

Pablo Iglesias y la Reina Letizia protagonizaron el pasado viernes una de las fotos más esperadas desde que Unidas Podemos entró en el gobierno de coalición con el PSOE. El también ministro de Derechos Sociales acompañó por primera vez a la esposa de Felipe VI en un acto social ejerciendo como ‘ministro de jornada’. Además de ser su primera vez, también lo es la de su partido, pues desde la sesión de investidura la parte ‘morada’ del Ejecutivo de Pedro Sánchez había evitado este gesto.

La reina Letizia, Alberto Núñez Feijóo y Pablo Iglesias en A Coruña.

El más que esperado momento se produjo en Galicia, el centro Ágora de A Coruña, donde Letizia viajó con motivo de la proclamación del ganador del Premio Social de la Fundación Princesa de Girona 2020 en la categoría social, y Pablo Iglesias la acompañó en calidad de representante del Gobierno responsable del área afectada por el acto oficial de la Casa Real.

El político y la consorte llegaron al lugar del acto en dos coches diferentes, pero a la vez y durante todo el encuentro se mostraron cordiales. Letizia incluso actuó de anfitriona y presentó al ministro a los representantes de la Fundación Princesa de Girona. La pareja del momento no estaba sola, con ellos se encontraba el presidente de la Xunta, Nuñez Feijó, la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey; el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada; y la consejera autonómica de Política Social de la Xunta de Galicia, Fabiola García.

Mientras que la consorte volvió a Madrid en cuanto terminó el acto, Iglesias se quedó en tierras gallegas porque el mismo viernes participó como secretario general de Podemos en el acto de la formación morada para nombrar al diputado Antón Gómez Reino como candidato para las elecciones en Galicia del próximo cinco de abril.

Aunque en cualquier otro tema de la agenda de Letizia los medios de comunicación solo hubieran hablado de cómo iba vestida la Reina, esta vez también se ha tratado mucho el atuendo del ministro. Iglesias optó por un vestuario semi informal, similar al que utiliza habitualmente, sin corbata pero con camisa y traje. La experiodista se decantó por el mismo look, un traje de chaqueta y pantalón con una camisa en tonos verdes. Pero no es sólo en el vestuario en lo que coinciden los dos. “Se llevan bien, cordiales. Es un miembro del Gobierno más, también nos tocará su mujer, tarde o temprano quiera o no, y Garzón, y el comportamiento de la Reina será similar. No pasa nada. Cordialidad absoluta por nuestra parte”, comenta la misma fuente.

El plantón de Irene

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y la reina Letizia. GTRES

Cuando este trabajador de Zarzuela se refiere a Irene Montero diciendo que “tarde o temprano, quiera o no” lo hace con motivo del plantón que la Ministra de Igualdad le dio a la Reina a principios de año. Fue el pasado 16 de enero cuando Irene Montero no acompañó a Letizia en un acto sobre Violencia de Género. La mujer de Pablo Iglesias alegó que la cita estaba cerrada antes de que se hubiera formado el Gobierno y que no había dado tiempo a cambiar el miembro del ejecutivo que iba a acompañarla.

Desde Zarzuela le restaron importancia al hecho pero lo cierto es que fue un plantón en toda regla ya que no acompañó a Letizia y acudió a un programa de La Sexta. "Ahí quedaron claras sus preferencias e intenciones. No le dimos más importancia porque no quisimos que la pelota se hiciera más grande. Dejamos pasar el tema y el viernes fue todo rodado", arguye una persona próxima a Zarzuela.

Lo que igual no pensó la Ministra de Igualdad es que esta decisión iba en contra de la opinión que los votantes tienen sobre Letizia. Hace casi dos meses EL ESPAÑOL publicaba un estudio, realizado por SocioMétrica en el que se revelaba el curioso dato de que la Reina era el único miembro de la Familia Real que aprobaba para los votantes de Unidas Podemos.

Los encuestados otorgaban a la reina consorte, de media, un 4,8: un suspenso por poco. Con los datos desglosados por partidos, la amplia mayoría situaba a la experiodista en una franja entre el 4,5 y 4,9. Pero el grupo de españoles que simpatiza con Unidas Podemos le otorgaban a la Reina un 5.36 siendo los únicos que le daban el aprobado.

Letizia era el único miembro de la Familia Real que recibía por los encuestados de color morado más de un cinco, su marido, el Rey Felipe VI se quedaba en un 3,6 y su suegro, don Juan Carlos, un 4,22.

El interés de Letizia

La Reina Leticia y Pablo Iglesias, a la entrada del acto. EP

Pero la actuación de la ministra de Igualdad, Irene Montero, no sólo extrañó a los votantes de Unidos Podemos, también a la misma Reina, que siempre ha sido amable y considerada con la pareja que preside la formación morada. Son más que cosas en las que coincide con el partido de Montero, Echenique y demás, que las que les separan. Por cosas que dijo antes de ser Princesa de Asturias y por detalles que ahora lanza en sus discursos como Reina.

De hecho, Pablo Iglesias contó que la Reina quería conocerla. Fue en el programa de Jordi Evolé, en prime time en La Sexta, cuando Letizia era todavía Princesa de Asturias y allí el líder de Unidas Podemos expresó que había llegado a sus oídos que la esposa de Felipe VI quería conocerle. Y aunque el Rey tuvo más suerte y se lo encontró antes, con regalo incluido (Pablo le entregó una copia de la primera temporada de ‘Juego de Tronos’), lo cierto es que el encuentro entre la Reina e Iglesias tuvo que esperar hasta noviembre de 2018, por lo menos en público.

Fue en el aniversario de un conocido periódico, ya que la formación política siempre rechaza la invitación a participar en cualquier evento en el Palacio Real como la celebración de la Fiesta Nacional o cualquier cena de gala. Veremos que ocurre este año cuando se celebre la cena en conmemoración del 12 de octubre con los ministros de Unidos Podemos y parte del Gobierno de España.

El caso es que en aquel primer encuentro Pablo y la Reina se saludaron con cariño y la esposa de Felipe VI le preguntó por el estado de salud de sus mellizos, Leo y Manuel, por el que ya había recibido una llamada desde Zarzuela: ‘Somos republicanos pero recordaremos que un rey y una reina llamaron para preguntar por nuestros hijos’, decía entonces un Iglesias agradecido.

"El viernes también hablaron de los niños. La Reina le preguntó qué tal estaban y charlaron sobre el tercer hijo y como lo llevaban los mayores. Cosa sin mucha trascendencia. A partir de ahora habrá muchos encuentros como el del viernes, cuando les toque ser ministros de jornada, en breve dejará de ser noticia", sentencia nuestro interlocutor.