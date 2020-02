Comprar gel desinfectante, misión imposible: estantes vacíos en Mercadona, Dia, Alcampo y Carrefour

Noticias relacionadas Climax, la empresa catalana de mascarillas que se está forrando gracias al coronavirus

Si hacerse con una mascarilla es complicado en los comercios españoles, comprar gel desinfectante para las manos ya es misión imposible. La propagación del coronavirus en España ha hecho que los ciudadanos extremen todo tipo de precauciones para evitar el contagio y este jabón antibateriano esté agotado en todos los grandes supermercados. Así lo ha podido comprobar EL ESPAÑOL durante la mañana de este viernes en el barrio madrileño de Cuatro Caminos.

Tras más de dos horas en busca del codiciado aséptico para manos a lo largo y ancho de la calle de Bravo Murillo, este periódico no ha podido comprarlo en ningún súper. Mercadona, Lidl, Carrefour, Alcampo, Aldi, Dia... Cuatro de estos gigantes tienen agotadas las existencias, uno no comercializa y otro va a comenzar a hacerlo en unas semanas por la alta demanda. En algunos casos, no tienen desde hace una semana; en otros, se agotan a primera hora de la mañana y ya no se pueden vender el resto del día. El más rápido es el que lo logra. Hay quienes incluso no se la juegan y han comprado de golpe todas las cajas de gel que tenía disponible el supermercado.

Hasta el momento, Sanidad ha contabilizado 33 casos positivos de Covid-19 nuestro país. Treinta de ellos activos y dos curados: ocho en la Comunidad Valenciana, seis en Canarias y otros seis en Andalucía, cinco en Madrid, tres en Cataluña, dos en Castilla y León, uno en Baleares y otro en Aragón.

Carrefour

Gel antibacteriano agotado en Carrefour.

La primera parada es en el gigante francés Carrefour. Tras buscar durante algo más de cinco minutos por los pasillos de cuidado facial, una empleada del supermercado resuelve nuestras dudas. "No tenemos gel desde hace una semana, voló todo a principios de semana y vamos a recibir más esta noche. Esta mañana han venido más de 30 personas en busca del gel", ha explicado a EL ESPAÑOL.

Instantes después, la responsable de la sección ha mostrado a este periodista el hueco donde debían estar el producto, que este súper vende a 1,90 euros.

Aldi y Lidl

Aldi y Lidl son los siguientes supermercados que visite este diario en busca del gel desinfectante, sin éxito. En el primer caso, un empleado ha señalado que la cadena de supermercados de descuento de origen alemán no comercializa el producto. En el caso de Lidl, ocurría lo mismo, pero dejará de ser así en las próximas semanas.

Según ha explicado un empleado, este supermercado, con más de 10.000 establecimientos en 29 países, "va a empezar a comercializarlo en unos días, a razón de la alta demanda que existe por el coronavirus".

Mercadona

Mercadona agota sus existencias a primera hora de cada mañana.

Los supermercados del empresario Juan Roig tampoco tienen jabón antibacteriano, cuando EL ESPAÑOL visita dos de ellos en el barrio madrileño, en la zona de Tetuán (Madrid). En el primer caso, la responsable de Higiene y Belleza apunta que "están agotados", sin más explicación. En el segundo, la trabajadora argumenta que Mercadona repone cada día sus geles desinfectantes, pero que a primera hora de la mañana se agotan, sin que puedan seguir vendiéndose el resto del día.

Este periódico ha podido observar como toda una estantería del supermercado, donde debían estar estos productos, cuyos precios oscilan entre 69 céntimos y dos euros, estaba completamente vacía.

Dia

En supermercados Dia no tiene existencias desde hace dos días.

En el supermercado Dia, la situación es la misma. "¿Os quedan geles desinfectantes?", pregunta este periodista a una de las empleadas. Con sonrisa y mirada sarcástica, responde que están agotadas desde algunos días y no saben cuando van a volver recibir. Instantes después, añade que "la gente está perdiendo un poco la cabeza".

La cadena de supermercados, con 6.157 tiendas repartidas entre España, Portugal, Brasil y Argentina, vende este producto por 1,41 euros.

Alcampo

Existencias agotadas en el supermercado Alcampo.

En el Alcampo de la calle Bravo Murillo, la última parada, tampoco habrá suerte. Los estantes donde debía estar el producto, que se vende por 0,64 euros, están totalmente vacías. Este super tenía geles antibacterianos hace dos días, pero esa misma mañana se agotaron en menos de un minuto.

"Pusimos dos cajas enteras el miércoles por la mañana y una señora se llevó las dos cajas enteras, no sé cuando volveremos a recibir", cuenta, perpleja, una cajera de este supermercado.

Como han podido observar, los españoles han cumplido a raja tabla las precauciones higiénicas, recomendadas por los expertos, que se deben tomar ante la propagación del virus, cuyo origen se sitúa en el mercado de Wuhan (China). En el país asiático, hay un total de 65.914 infectados por el Covid-19.

¿Sirve de algo el gel?

No obstante, hay voces discordantes que apuntan que los jabones antibacterianos, siempre considerados como el buque insignia de la prevención de infecciones, en realidad, podrían ser todo lo contrario.

Según algunos estudios, los componentes que albergan, como el triclosán o el triclocarbán, aumentarían el riesgo de sufrir infecciones. El uso de estos geles altera el microbioma intestinal y estimula las resistencias a los antibióticos de las bacterias.

Aún así, las investigaciones apuntan que en otras ocasiones estos compuestos sí son útiles. Como, por ejemplo, el lavado de manos de los médicos antes de las cirugías o tras visitar a pacientes hospitalizados. En el caso del ciudadano a pie, sin embargo, usar este gel no se diferencia a penas de lavarse las manos con agua tibia o con jabones comunes que no contengan los productos del gel antibacteriano. En definitiva, lo importante para la prevención es la higiene personal, sin importar el método que se utilice para ello.