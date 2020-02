La habitual quietud que reina los domingos por la mañana en la avenida Alfonso Puchades de Benidorm se rompió de forma abrupta por la presencia de un joven encaramado en lo más alto de la fachada de un bloque de pisos. “¡Dios, está loco!”, comenzaron a exclamar con preocupación dos mujeres que en ese momento paseaban por la calle y que no daban crédito a la presencia de un chico subido a la última planta y que si daba un paso en falso se arriesgaba a perder la vida. “¡Por favor, por favor, no puedo mirar: se va a caer!”.

En la zona comenzó a arremolinarse gente, teléfono móvil en mano, con el objetivo de inmortalizar la conducta temeraria de este joven hasta que una de las mujeres reclamó que se denunciara la situación a la Policía Local. “Dejad ya de grabar y que alguien llame a la Policía”, comentaba indignada una de estas dos testigos. “Míralo y se va a hacer un selfie: ¡La madre que lo parió!”.

La grabación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL comenzó a circular por redes sociales y en las imágenes se aprecia como el chico, tras inmortalizar ‘su hazaña’, comienza a bajar desde el piso número once del edificio, descendiendo cuidadosamente por la galería de la fachada del bloque de la avenida Alfonso Puchades. “Vaya tela”, comenta un internauta de Facebook tras visualizar el vídeo que dura poco más de un minuto.

El infartante vídeo de un 'instagramer' escalando un rascacielos de Benidorm para hacerse un 'selfie'

Sus temeridades

El autor de esta arriesgada conducta es un instagramer: @thelittlenuisance_. De hecho, en su Instagram Stories ha publicado un vídeo en el que se jacta de haber trepado no solo el edificio avenida Alfonso Puchades sino otros inmuebles de Benidorm a lo largo de todo el fin de semana. “El primero de muchos (First of many)”, comenta en el vídeo de sus Stories en el que reproduce sus andanzas por una azotea, junto a otros británicos. “El techo es realmente ridículo”, afirma caminando sobre lo que parece uno de los rascacielos que coronan esta ciudad del litoral valenciano

Este británico en su cuenta tiene 4.770 seguidores y en la misma se autodefine literalmente como: “Idiota profesional del Reino Unido (Professional idiot from the UK)”. Los hechos protagonizados por este joven en diversos edificios y hoteles de Benidorm son moco de pavo en comparación con otras ‘gestas’ que ha protagonizado, tales como grabarse así mismo encaramado en París, a cientos de metros de altura, en una especie de estandarte en el que hondea la bandera francesa. “Acabo de publicar un nuevo vídeo de esta jodida aguja ridícula en París”, comenta en su cuenta de Instagram.

También cuenta con un canal de Youtube en el que aparece junto a otros amigos subiendo a un rascacielos en París y a una chimenea abandonada en la que no duda en quedarse suspendido en el aire, a más de 160 metros de altura, mientras sus amigos le hacen un reportaje fotográfico agarrado con un solo brazo a una barandilla metálica.