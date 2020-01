La OCU tampoco confía en el coche eléctrico: sólo incluye uno entre los 19 mejores SUV pequeños

La frase, cada semana, en cada artículo, en cada rueda de prensa, se repite: los eléctricos no despegan. O, al menos, no lo hacen tanto como desearían los fabricantes y el Gobierno, que este mismo martes ha decretado el estado de emergencia climática. La afirmación, por tanto, es real, no redunda, sino que pone de manifiesto el problema. Así lo ha confirmado la OCU en su publicación mensual, en la que hace una lista con los mejores SUV pequeños, incluyendo tan solo –aunque sea el primero de la lista– un eléctrico.

En el mencionado ranking, la OCU elige los 19 mejores SUV pequeños del mercado. Pero, entre ellos, tan solo incluye un eléctrico, el Hyundai Kona, el primero de la lista. El resto de los elegidos son de gasolina (13, los más numerosos), diésel (cuatro) y de gas (uno). Es decir, la batalla, a día de hoy, por precio y por prestaciones, la siguen ganando los vehículos contaminantes.

No es casual que en esta clasificación sólo se destaque a los SUV pequeños. Hace 10 años, este tipo de coches no existían. Sin embargo, desde su comercialización, le han ido ganando cuota de mercado a los utilitarios. Valga un ejemplo para corroborar su boom: en 2014, había tres SUV pequeños entre los más vendidos; en 2018, ya hay siete (por nueve utilitarios), según datos de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).

¿Casualidad? No del todo. España todavía no está preparada para una compra masiva de este tipo de coches. Aunque es el sexto con más puntos de recarga en la Unión Europea por detrás de Holanda, Alemania, Francia, Reino Unido y Suecia, su infraestructura tan solo representa un 3,6% del total de los puntos instalados en la Unión Europea, según datos de la ACEA (Asociación de Constructores Europeos de Automóviles). A esto hay que sumar la poca autonomía de los vehículos eléctricos.

Un cóctel que deja un panorama desolador. Mientras tanto, esta clasificación de la OCU le puede ayudar a decidir qué coche comprarse. Estos son los cuatro, en cada combustible, que recomiendan desde la organización a los clientes.

Hyundai Kona eléctrico

Es el primero de su lista. Es un coche perfecto para ciudad, con bastante autonomía a pesar de ser eléctrico (100 km), ecológico y con tracción 4x4. Cuesta 43.300 euros. ¿Sus problemas? No es recomendable para hacer un viaje largo y es necesario disponer de un garaje o un punto disponible para poder recargarlo por la noche.

Hyundai Kona eléctrico 64kWh.

Seat Arona TGI

Es el segundo de la lista para la OCU y el único de Gas de toda la lista. Tiene un coste de 19.390 euros y tiene un depósito para gasolina. Cuando funciona con gas natural, gasta poco combustible; pero cuando se usa gasolina, su deposito es muy pequeño. Es decir, si no va a utilizar gas, no se arriesgue. De lo contrario, tendrá que acudir a una gasolinera constantemente.

Seat Arona TGI.

Volkswagen T-Cross 1.6 TDI

El tercero de la lista es un diésel. Tiene un coste de 21.790 euros y es perfecto para alguien que vaya a hacer muchos kilómetros al año. Puede comprarse, según la OCU, con tracción 4x4. El coste del combustible es elevado (6,9 euros/100 km).

Volkswagen T-Cross 1.6 TDI.

Seat Arona 1.0 TSI 115 CV

Es el cuarto en la lista de la OCU. Destaca por su espacio interior y por ser gasolina. Tiene un coste de 20.190 euros. Es económico, pero no es un coche para hacer kilómetros. Su comodidad también es mejorable.

Seat Arona 1.0 TSI 115 CV.

