“Espero que tengan un año catastrófico”: llegan las primeras cancelaciones hoteleras a Teruel

“Buenos días. Espero y deseo que ustedes, como el resto de hoteles de la provincia, como también los de la oferta complementaria, tengan un año catastrófico y con pérdidas económicas como obviamente queréis para el resto del país. Saludos cordiales”.

Es uno de los mails que han recibido en la confederación de hosteleros de Teruel. Una entidad que aglutina a los profesionales de la hostelería y los hoteles de Teruel y que está viendo cómo la situación política les genera daños colaterales. Ni pintan, ni cortan. Ni le han dado el apoyo a Sánchez, ni se han pronunciado al respecto. Pero están padeciendo las consecuencias del acuerdo de la plataforma Teruel Existe con el PSOE.

La están padeciendo en forma de mails insultantes, de amenazas y, lo que es peor, de cancelaciones. “A mí, que alguien me mande un mail enfadado me da igual. No me da ni me quita de comer. Pero si hay cancelaciones sí que me afecta de lleno”, cuenta el gerente de uno de los hoteles del centro de Teruel y que prefiere no identificarse: “Mientras menos salga nuestro nombre en los medios, mejor. Que luego todo se tergiversa y bastante tenemos con lo de estos días”, lamenta en conversación con EL ESPAÑOL.

Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, saludando al presidente Pedro Sánchez.

La decisión de Tomás Guitarte, diputado electo de Teruel Existe, de darle su escaño a la coalición de izquierdas que ha conseguido conformar gobierno, está trayendo cola. El pacto de los socialistas con EH Bildu y ERC para conseguir su abstención ha provocado heridas que ya empiezan a supurar. Teruel Existe, con su voto decisivo, ha generado muchas antipatías entre los detractores de este nuevo ejecutivo. De ahí se pasó al llamamiento en redes al boicot. Y de ahí, a la acción: cancelaciones de reservas.

"No podemos cuantificar"

Los hosteleros no pueden cuantificar todavía a cuánto ascienden estas anulaciones de reservas. “Es muy pronto; estamos todavía con el asunto coleando. No sabemos si en los próximos días seguirá la tendencia. Pero sería injusto, porque están metiendo en un mismo saco a una ciudad, a unos comercios y a una especie de partido político. Yo, por ejemplo, no los voté. Pero me temo que las cancelaciones también me van a afectar. Todavía no me he encontrado con ninguna, pero son varios compañeros los que nos van compartiendo pantallazos de los mails que les mandan. Tiene pinta de que va a ir a más”.

“El viernes recibimos dos llamadas con amenazas de cancelaciones en hoteles y preguntándonos cómo permitíamos que Teruel Existe le diese el voto a Pedro Sánchez”, revelan desde la Confederación. La cosa no acaba ahí: la presión en redes sociales está siendo asfixiante: “En Facebook nos han pedido que reunamos entre todos medio millón de euros para dárselo al diputado de Teruel Existe y evitar así que le dé el voto a Pedro Sánchez. No sabemos por qué hablan en concreto de 500.000 euros, pero ese es el ambiente que nos hemos encontrado estos días”.

Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, durante su intervención en el Congreso.

Otro propietario de restaurante asegura haber recibido insultos en redes sociales: “Me decían que a ver si nos pudrimos por haber permitido un gobierno comunista. Yo voté a Vox, imagínate lo que he podido permitir yo. Nada. De hecho, no estoy contento con lo que ha hecho Guitarte. Pero parece que hay gente que no sabe distinguir la decisión de un político de los esfuerzos que hacemos los pequeños empresarios por levantar la persiana cada día”.

Boicot al jamón

Tampoco se detiene la presión aquí. Las iras de los indignados por la decisión de Teruel Existe no se dirigen solamente contra los establecimientos hoteleros y restaurante: también tienen como objetivo a los productos típicos de la provincia. Más concretamente con el jamón. Mientras EL ESPAÑOL conversaba durante la mañana de la investidura con Emma Buj, la alcaldesa de Teruel, pudimos cruzar unas palabras con el director de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P) de Teruel. Sin querer ahondar demasiado en el contenido, reconoció que “nosotros también hemos recibido algunos mails de protesta. No le queremos dar más importancia y esperamos que acaben pronto”.

La propia alcaldesa Emma Buj, contraria a la decisión de Teruel Existe, ha sido la primera en “lamentar este boicot, que al final lo sufre la gente que no tiene nada que ver con a política y que ha estado trabajando por Teruel sin participar de la decisión de Guitarte”. Espera la primer edil “que se pase en breve y la gente se olvide”. Más aún cuando Teruel está atravesando una época dulce en cuanto al turismo se refiere. “Llevamos unos años con muchos visitantes. En 2017 se batió el récord de visitas a los Amantes de Teruel, cuya mejor marca era de 2008. Tenemos mucho turismo y esperamos que siga siendo así”, concluye Buj.

Amenazas a Guitarte

El reguero de amenazas se prolonga hasta llegar a Tomás Guitarte. El diputado electo de Teruel Existe tiene su empresa de arquitectura en Valencia, por lo que no se va a ver afectado de forma directa por boicot alguno. Sin embargo, ha recibido un aluvión de amenazas por mail, según confirman fuentes de su propio partido: “No las hemos contado todas, pero te podría decir que hemos recibido 10.000”.

Tomás Guitarte y las pintadas que han aparecido en su contra.

Ese fue el motivo por el que el diputado turolense optó por mantener en secreto el lugar donde pernoctaría la noche del 6 al 7 de enero. Es decir, la víspera de la investidura de Pedro Sánchez. La socialista Adriana Lastra informó en el Congreso de los Diputados, durante su intervención, que Tomás Guitarte no había podido dormir en su casa esa noche a causa de las amenazas. El hecho, sin embargo, ha sido desmentido desde la propia asociación Teruel Existe: “No lo hicimos por las amenazas sino por precaución. Tomás Guitarte durmió esa noche en Teruel. Pero no quisimos revelar dónde, por una cuestión de cautela”.

El hashtag #BoicotTeruel fue tendencia en España en varias ocasiones a lo largo de la semana anterior a la investidura (13.500 tuits). Los usuarios que lo promueven quieren ir más allá de las cancelaciones hoteleras y del jamón: piden que la gente deje de consumir incluso trufas de Javalambre o melocotones de Calanda, y propone a Cantabria como destino alternativo para toda la gente que planease visitar Teruel. Cantabria para reconocerle al Partido Regionalista Cántabro de Revilla su no a la investidura.

A priori da la impresión de ser una bravuconada, producto de un calentón por una decisión política. Pero los hosteleros no pueden ocultar su preocupación “porque no nos hemos visto nunca en una igual”. De momento no quieren hacer ningún comunicado “porque este tipo de cosas, mientras más se hablen, es peor para nosotros. Se les da publicidad. Lo mejor es seguir trabajando como cada día y esperar que a la gente se le pase”, concluye una de las portavoces de los hosteleros. Pero no puede negar que estas primeras cancelaciones les han provocado un desasosiego que no recuerdan.