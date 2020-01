La alcaldesa de Teruel denuncia: “Guitarte vive en Valencia, está aquí solo por política”

“Yo ya lo dije antes de las elecciones: que el que quisiera que Pedro Sánchez fuese presidente tenía varias opciones para votar, entre ellos Teruel Existe”. Lo recuerda Emma Buj (PP) la alcaldesa de Teruel durante los dos últimos mandatos. EL ESPAÑOL se reúne con ella en el Consistorio turolense mientras, fuera del Ayuntamiento, los bares sintonizan la investidura en la tele. La gente no se reúne como para ver el fútbol; toman café y miran de reojo, mientras alguno hace algún comentario a favor o en contra del acuerdo de gobierno para el que Teruel Existe ha resultado fundamental.

“A mí lo que me preocupa es la división que esto ha generado entre los turolenses, que es algo que yo nunca había visto”, confiesa la alcaldesa. Protesta, sobre todo, porque la plataforma de electores “ha patrimonializado Teruel; Guitarte dice hablar en nombre de todos los turolenses y eso no es así. Hasta las foto de las manifestaciones que han utilizado estos días son de hace mucho tiempo. Teruel no es Teruel Existe, aunque ahora parezca que sí. Si es que fíjate que he llegado a escuchar que ahora por fin Teruel tiene un diputado. ¡Pero si desde que hay democracia tenemos tres!”

Emma Buj llegó a la alcaldía a mitad del pasado mandato, cuando su antecesor, Manuel Blasco, dejó el Consistorio para irse al Congreso. Entró como segunda y ganó las siguientes elecciones. Durante su mandato, presumen, “estamos atravesando una época excelente de visitas y turismo. En 2017 se batió el récord de visitas a los Amantes de Teruel, cuya mejor marca era de 2008 cuando la Expo de Zaragoza”. En realidad Teruel está de moda, su vida social es bastante más vibrante que la de muchas otras capitales de provincia más pobladas, y hasta tienen un récord en el Libro Guiness: el de la cadena de besos más larga del mundo, que se batió en 2018.

Expertos en incumplir promesas

Ahora Buj teme que la situación política le pase factura. Y, sobre todo, teme que todo esto haya sido en vano: “Si hay unos especialistas en incumplir promesas en Teruel son los socialistas. Primero Zapatero, que garantizó que el AVE iba a pasar por Teruel. Ha pasado el tiempo y por aquí no hay AVE. 3.000 millones para el ferrocarril, que es una de nuestras principales carencias, y tampoco hemos visto un euro. EL PP es más modesto, promete menos y cumple más. Pero los socialistas lo incumplen todo. Cuando alguien te dice que sí a todo es porque no te va a dar nada. Todo son estudios, previsiones… futuribles, pero nada concreto”.

La alcaldesa fue, tal vez, la primera en advertir que la plataforma de electores sí que tenía predilección por la izquierda: “No es que sea una visionaria; es que solamente tenemos que comprobar que el seor Tomás Guitarte había estado en la Chunta Aragonesista, que gente de su equipo había estado en Podemos. Claro que tenían sesgo ideológico. Y por él se han cargado el espíritu de la plataforma. Porque Teruel Existe antes era un paraguas que nos cobijaba a todos. A mí incluida. Gente de distintas ideologías, empresarios, sindicatos... Los que hemos trabajado con ellos codo con codo, los que hemos ido a las manifestaciones. Ahora no nos sentimos representados”.

Emma Buj es alcaldesa de Teruel en estas dos últimas legislaturas. D.L.F.

El origen de ese desengaño lo fecha Emma Buj “en el momento en el que decidieron comparecer a las elecciones, el año pasado. Ahí dejaron de ser una plataforma sin ideología y ahí vi que, si dependía de ellos, le darían sus votos al PSOE, tal y como ha sido. Y me parece muy grave, porque este va a ser el primer gobierno de la historia de la democracia española en el que haya un partido comunista. Va a ser un gobierno nefasto, yo no lo quiera”, sentencia la primer edil.

La paradoja localista

Incide Buj en que “la paradoja de todo esto es que el voto de una formación local y regionalista como Teruel Existe va a servir para que se beneficien las comunidades que más están recibiendo ya. Cataluña, Madrid, Valencia… Todo esto se debe a que le han dado el apoyo a un presidente como Sánchez que ha antepuesto sus intereses personales a los del país. Ahora contamos con partidos como el PNV y los separatistas que están perjudicando la convivencia de todos los españoles”.

Emma Buj (PP) está convencida que "los especialistas en incumplir promesas en Teruel son los socialistas". D.L.F.

A pesar de todo, Emma Buj lamenta el boicot que se ha iniciado desde redes sociales contra los productos de Teruel: “Espero que pase pronto. Desde el Partido Popular llevamos mucho tiempo trabajando en fomentar e impulsar los maravillosos productos de Teruel, como el jamón o la trufa negra. Sería una lástima que ese boicot cuajase, porque al final, al que más perjudica es al empresarios. El señor Guitarte seguirá con su asiento en el Congreso y los que lo pasarán mal son los comerciantes locales que nada tienen que ver”.

La alcaldesa es especialmente dura con Guitarte, un tipo “al que he visto poco. No vive ni aquí. ¿No te parece curioso que alguien que se presente por Teruel, con las particularidades que tenemos, haya decidido irse a vivir a una gran ciudad como Valencia? Yo, sinceramente, conozco a muchos de Teruel Existe porque he trabajado y me he reunido muchas veces con ellos. Con gente de aquí de Teruel. Pero Guitarte vive en Valencia y se empadronó aquí por la política. Dice que ha tenido una gran presión, pero mañana seguirá en su escaño y seguirá viviendo en Valencia. Los que trabajamos y vivimos aquí a diario no nos gusta que se patrimonialice nuestro esfuerzo”, concluye.

Hastío

Brilla el sol a mediodía en Teruel. Hace frío, pero la plaza del Torico, el foro de la ciudad, presenta un aspecto casi veraniego. Terrazas llenas y poco interés por lo que está pasando en la Cámara Baja. “¿Que pienso de la investidura? Pues que les den ‘polculo’; eso es lo que pienso”, resume un jubilado turolense que lee el As en una de las cafeterías céntricas. De fondo, en la tele, habla Abascal. Pero el deseo del parroquiano es “que les den ‘polculo’ a todos, no sólo a ese”. Porque, contra todo pronóstico, la aritmética de los escaños ha puesto a la ciudad en el centro de todas las miradas de España por el ‘Teruelexistegate”. Y hay vecinos que ya están cansados.

La división de pareceres existe en Teruel, y las contradicciones internas también. EL propietario de un restaurante del Torico confiesa haber votado a VOX porque me preocupa la unidad de España”, pero también confiesa haber votado a Teruel Existe y estar contento con la firma del acuerdo, “porque nos tienen olvidados y al final somos nosotros los que tenemos que pelear lo nuestro”. Cuestionado acerca de si se sentirá culpable en el caso de que ese voto decisivo de la plataforma acabe contribuyendo a la celebración de una consulta en Cataluña, frunce el ceño: “Pues sí, probablemente sí”, murmura como única contestación. Un cliente le contesta: “Pero si este gobierno no va a durar nada, hombre. Lo tumbarán en un par de años y todas las promesas de Sánchez se quedarán en nada. Entrarán otros que se cargarán esas promesas y aquí vamos a seguir igual. No hemos hecho buen negocio”, sacude la cabeza.

La mayoría de turolenses tienen la misma opinión que Emma Buj; el gobierno no llegará a nada. D.L.F.

Pero hasta ahí. Ni ahondan más, ni parecen preocupados: “Si es que tampoco tenemos mucho más que perder. Aquí lo que ha extrañado es que seamos tan populares, pero eso se va a pasar. En cuanto nombren ministros, la gente cargará contra los ministros. En cuanto se empiecen a pelear ente ellos, se olvidarán de nosotros. Tanto los que ahora piden el boicot como los que nos han prometido el oro y el moro. Al final se olvidarán de Teruel, como siempre ha pasado. Nos han utilizado como querían, pero a los que seguimos aquí nos va a tocar seguir trabajando igual, sin tren ni autovías”, sentencia un turolense apurando una cerveza y cambiando de tema. A pesar del terremoto mediático, la vida en Teruel sigue igual.