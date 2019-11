Valeria Quer carga contra Pablo Iglesias: "Payaso, no te gustaría que le pasara a tu hija, querrías venganza"

Hoy es un día importante para la familia Quer. Tres años y medio después del asesinato de Diana, 'El Chicle' se sienta en el banquillo para ser juzgado ante un jurado popular. El hombre se podrá enfrentar a la prisión permanente revisable si se prueba que la mayor de las hermanas Quer fue violada. Pero durante este tiempo, las desavenencias de la familia han copado sus apariciones públicas. El último enfrentamiento se produjo entre Valeria y su madre, Diana López-Pinel, a las puertas de los Juzgados de Majadahonda, donde la mujer había denunciado a su exmarido por violencia de género.

En los últimos tiempos, Valeria se ha mantenido al lado de su padre y le ha mostrado todo su apoyo. Para ello, ha utilizado sus redes sociales -donde es muy activa- para posicionarse junto a él en los últimos conflictos que ha mantenido con Diana López-Pinel. Ahora, Valeria ha utilizado su perfil de Instagram para cargar duramente contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, al posicionarse el político en contra de la prisión permanente revisable. "Ahora que tienes una hija no te gustaría que le pasara", ha apuntado Valeria. "Si el país estuviera en tus manos nos estarían asesinando personas reincidentes", ha deslizado la joven en su perfil de Instagram.

"Espero las disculpas de Pablo Iglesias"

Los padres y la hermana de Diana Quer llevan años viviendo un auténtico infierno. Sus problemas familiares han estado en la palestra desde el momento en el que desapareció Diana. Así, hemos podido conocer la verdadera relación que existe entre Valeria, Diana López-Pinel y Juan Carlos Quer. Una familia que en un primer momento se mostró unida, pero que su sintonía se ha ido resquebrajando con el paso del tiempo. Ahora la imagen del abrazo entre Quer y López-Pinel -que se produjo en el funeral de Diana- es algo impensable. Lo mismo ha sucedido entre la madre y Valeria; su relación ha ido empeorando con el paso del tiempo.

Juan Carlos Quer, a las puertas de los Juzgados de Santiago de Compostela. B.C. Galicia

Hace poco más de un mes, Diana y su hija menor protagonizaron un altercado en las puertas del Juzgado de Majadahonda. Allí se encontraban madre e hija después de que Diana hubiera denunciado a su ex por agarrarla del cuello y por intentar atropellarla. En ese momento, y ante los medios de comunicación, la joven se enzarzó en un fuerte enfrentamiento con su madre. Tras esto, Diana aclaró que sentía preocupación por su hija y que quería que acudiera a rehabilitación y que "temía por su vida". Valeria utilizó su perfil de Instagram para cargar contra su madre y afirmó que esta quería incapacitarla.

Durante todo este tiempo, Valeria ha utilizado su cuenta de Instagram para pedir justicia para su hermana Diana. Por ello, no ha dudado en ningún momento en defender la prisión permanente revisable. Asimismo ha cargado contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, después de que este rechaza la prisión permanente revisable para 'El Chicle' porque no sería justicia sino "venganza". "Eres un payaso. Ahora que tienes una hija seguro que no te gustaría que le pasara, porque no estarías buscando justicia sino venganza", ha escrito Valeria en Instagram. "Si el país estuviera en tus manos, nos estarían asesinando personas reincidentes", ha añadido.

Valeria junto a su padre Juan Carlos Quer.

También, su padre, Juan Carlos Quer, ha querido comentar las declaraciones de Pablo Iglesias. "Sigo a la espera de sus disculpas y ahora que es padre espero que entienda que cuando no se sabe qué decir es mejor callar", ha añadido a las puertas de los Juzgados de Santiago de Compostela.

¿Prisión permanente revisable?

Toda la familia Quer se encuentra en Santiago de Compostela para acudir al juicio contra 'El Chicle', quien en agosto del 2016 acabó con la vida de Diana, la hermana mayor. Después de un intento fallido -ya que no se pudo constituir el jurado popular-, el juicio se va a desarrollar con total normalidad al estar ya convocados cinco hombres y cuatro mujeres que serán los encargados de juzgar a 'El Chicle'. La Fiscalía se va a centrar en demostrar que el hombre violó a Diana Quer, para así poder condenarle a prisión permanente revisable.

'El Chicle', durante su declaración.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL a través de fuentes cercanas a la familia, la Fiscalía se aferrará a dos vías: por un lado, los antecedentes y el modus operandi de 'El Chicle' en anteriores crímenes, siempre idéntico, siempre a bordo de su Alfa Romeo planeando de calle en calle como un buitre sobrevolando un acantilado.

La otra estrategia a la que se tratarán de agarrar es sin duda algo más exótica. Se trata de demostrarlo a través de un método matemático estadístico, el Teorema de Bayes, formulado por primera vez en el siglo XVIII. Se comparan todas las variables del caso con otros casos en los que se dan unas circunstancias idénticas. Según este razonamiento se indica que el resto de casos se producen unas condiciones idénticas como las del crimen de Diana, si en el 99 por ciento de todos los casos hubo agresión sexual, en el de Diana, por estadística, también se tuvo que producir.