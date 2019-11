Espantada de la madre de Diana Quer del juicio de su hija para no estar sentada junto a su marido

"Mis abogados no han sido capaces de darme ningún tipo de información sobre mi hija". Estas son las palabras que ha expresado Diana López-Pinel mientras se marchaba enfadada de los Juzgados de Santiago de Compostela. La madre de Diana Quer está muy molesta con sus abogados -que comparte con su exmarido- porque ha llegado al juicio por el asesinato de su hija en "blanco". Según apuntan varias fuentes, la mujer habría consultado el código deontológico y ha podido comprobar que tiene derecho a ser informada por sus letrados sobre todo lo que está sucediendo y lo que se espera del juicio contra 'El Chicle'.

Otra de las razones por la que Diana ha abandonado estos Juzgados es porque no es capaz de estar en la misma sala que su exmarido. Otra prueba más de la mala relación que existe entre la expareja. "Me encuentro desasistida, no quiero compartir la misma habitación que él", ha expresado la mujer a la salida de los Juzgados. En el juicio, que ha comenzado este martes, 'El Chicle' se podrá enfrentar a la prisión permanente revisable si se prueba que la joven fue violada. Desde que desapareció Diana, los enfrentamientos de la familia Quer han sido cada vez más conocidos por todos. El último altercado se produjo en los Juzgados de Majadahonda cuando Valeria Quer y su madre protagonizaron otra una gran discusión.

Juan Carlos y Valeria contra Pablo Iglesias

Los padres y la hermana de Diana Quer llevan años viviendo una auténtica pesadilla. Una familia que en un primer momento se mostró unida, pero que su sintonía se ha ido resquebrajando con el paso del tiempo. Ahora la imagen del abrazo entre Quer y López-Pinel -que se produjo en el funeral de Diana- es algo impensable. Lo mismo ha sucedido entre la madre y Valeria; su relación ha ido empeorando con el paso del tiempo.

Juan Carlos Quer, a las puertas del Juzgado de Santiago de Compostela. B.C. Galicia

Durante todo este tiempo, Valeria ha utilizado su cuenta de Instagram para pedir justicia para su hermana Diana. Por ello, no ha dudado en ningún momento en defender la prisión permanente revisable. Asimismo ha cargado contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, después de que este rechaza la prisión permanente revisable para 'El Chicle' porque no sería justicia sino "venganza". "Eres un payaso. Ahora que tienes una hija seguro que no te gustaría que le pasara, porque no estarías buscando justicia sino venganza", ha escrito Valeria en Instagram. "Si el país estuviera en tus manos, nos estarían asesinando personas reincidentes", ha añadido.

Su padre también se ha mostrado muy enfadado con las declaraciones de Pablo Iglesias. "Sigo a la espera de sus disculpas y ahora que es padre espero que entienda que cuando no se sabe qué decir es mejor callar", ha añadido a las puertas de los Juzgados de Santiago de Compostela.

Prisión permanente revisable

'El Chicle' se podrá enfrentar a prisión permanente revisable si se prueba que Diana Quer fue violada. Según ha podido saber EL ESPAÑOL a través de fuentes cercanas a la familia, la Fiscalía se aferrará a dos vías: por un lado, los antecedentes y el modus operandi de 'El Chicle' en anteriores crímenes, siempre idéntico, siempre a bordo de su Alfa Romeo planeando de calle en calle como un buitre sobrevolando un acantilado.

'El Chicle', en su última declaración.

La otra estrategia a la que se tratarán de agarrar es sin duda algo más exótica. Se trata de demostrarlo a través de un método matemático estadístico, el Teorema de Bayes, formulado por primera vez en el siglo XVIII. Se comparan todas las variables del caso con otros casos en los que se dan unas circunstancias idénticas. Según este razonamiento se indica que el resto de casos se producen unas condiciones idénticas como las del crimen de Diana, si en el 99 por ciento de todos los casos hubo agresión sexual, en el de Diana, por estadística, también se tuvo que producir.