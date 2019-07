El calvario de la opositora Yasmina no acaba: tendrá que repetir el examen que perdió la Generalitat

Yasmina, la aspirante que concurre a las oposiciones docentes que se están desarrollando en la Comunidad Valenciana tendrá que repetir este jueves la prueba teórica después de que denunciara la pérdida del examen por parte del tribunal. La afectada realizó el pasado 26 de junio la primera prueba del proceso en el instituto Misericordia de Valencia y, al día siguiente, se presentó al examen práctico, que ha superado.

Cuando el día 3 de julio salieron las notas se encontró con un 'No presentado' por lo que reclamó por la pérdida de su examen y para asegurar que tiene pruebas que demuestran su realización. El martes, la Dirección General de Personal Docente de la Conselleria de Educación, tras recabar toda la información sobre este caso, redactó una resolución que permite a la afectada repetir la parte A de la fase uno, han explicado desde el departamento de Campanar.

De este modo, la opositora, que el pasado curso ha estado trabajando como interina en un centro de Vinaròs (Castellón), realizará el nuevo examen mañana jueves por la mañana en el mismo instituto.

La propia Yasmina, que opta en la especialidad de Biología y Geología, ha expresado, en declaraciones a Europa Press, que se alegra y es "un gran paso" que le dejen repetir la prueba y no la dejen "simplemente descalificada". En este sentido, ha subrayado que la decisión "ha sido rápida gracias a la labor de la gente y los medios". De otra forma, cree que es posible que el recurso de alzada interpuesto no se hubiera resuelto en el plazo de la oposición y habría quedado fuera de la OPE.

No obstante, reconoce que la "precipitación" -le hubiera gustado contar con algún día más puesto que no ha podido releerse los apuntes del temario- y los nervios añadidos a los ya normales de un proceso de selección como este hacen que no esté en el mejor momento para enfrentarse al examen, aunque asegura que intentará "darlo todo" en esta nueva oportunidad.

Asimismo, apunta que ya no contará con el anonimato del resto de sus compañeros, ya que será la única en examinarse ante el tribunal. Este jueves, además, se revisarán los 57 exámenes de su anterior tribunal -no 58, como debía haber-, para que pueda quedarse tranquila y comprobar que no se ha producido algún problema con las etiquetas de identificación.