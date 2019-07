El drama de la opositora Yasmina: pierden su examen y la dan como no presentada

Yasmina Pérez ha visto como su sueño de convertirse en maestra se desvanecía. La mujer se presentó a las pruebas en la Comunidad Valenciana, convocadas para principios del mes de julio. Tras largas jornadas de estudio durante más de un año y debido a un error, a ojos de todos incomprensible, su futuro se ha ido al traste. La Generalitat Valenciana ha perdido su examen y no le dan ninguna solución.

Yasmina se presentó el pasado 26 de junio a su primer examen para la especialidad de Geología y Biología. La primera prueba, de forma teórica, se desarrolló con total normalidad. Al día siguiente tuvo lugar el examen práctico. Poco después, concretamente el 3 de julio, se publicaron las calificaciones. Su sorpresa fue descomunal cuando se dio cuenta que la segunda prueba la había aprobado, mientras que la primera aparecía como "no presentada". En un primer momento, lo que más le sorprendió fue el resultado, algo imposible, ya que no se puede aprobar una parte sin haber superado la anterior.

#injusticia @VicentMarza @GVAeducacio. Tribunal V5 de Biología y Geología pierde examen fase 1 parte A. Califica al aspirante como NO PRESENTADO. — yasmina perez sanchez (@yasminaperezsa2) 5 de julio de 2019

Pero la joven descubrió, con tristeza, lo que había sucedido: "Me han perdido el examen", confesaba a Las Provincias. Tras esto, acudió al tribunal que le examinó para reclamar la nota que se merecía. Allí se pusieron a buscar "como locos", pero no encontraron nada. Tras esto, le comunicaron que se fuera a dar una vuelta y le confirmaron que cuando volviera, iban a tener el examen. Y así fue, cuando regresó le comunicaron que la nota se cambiaría en las próximas horas. Pero cuando Yasmina consultó su calificación, esta no se había modificado.

Tras volver a preguntar, le confesaron que se habían equivocado. El examen que habían encontrado no era el suyo, sino el de otra chica, al que también se le habían extraviado. A día de hoy, todavía no tiene noticias sobre su examen perdido. Y lo peor de todo es que, en esa situación, está excluida del proceso, pese a que la nota del segundo examen le habilitaba a seguir avanzando.

Yasmina ha afirmado al citado medio que se encuentra "destrozada", ya que, además, cuenta con varias pruebas que acreditan que acudió a ese primer examen. Por una parte, el justificante que le expidieron en la propia aula para presentarlo por su ausencia al trabajo y, además, firmó un documento cuando le entregaron dos folios en blanco extra para las respuestas.

En última instancia, se ha dirigido a la Comisión de Selección, donde le indicaron "de muy malas maneras" que no podían hacer nada y que su única opción era acudir a la Consellería de Educación. Su último trámite ha sido presentar un recurso de alzada dirigido al director general de Centros y Personal Docente, José Joaquín Carrión, quien aún no ha resuelto la cuestión.