El infierno de Mónika, la cajera asesinada de DIA, y sus dos hijas a manos de los hermanos Karadjov

"Con la persona de mi vida". Así titulaba Biser Karadjov una foto en Facebook que subió el pasado marzo. Salía junto a su mujer, Mónika A.A, de 29 años. La pareja búlgara celebraba su quinceavo aniversario. En la red social mostraban que estaban enamorados. Tanto él como ella publicaban casi todas las semanas una imagen demostrándolo. Un viaje a Burgos, unas cañas en la plaza, unas vacaciones en la playa o enfundándose en un beso. En muchas ocasiones se iban solos, pero en otras les acompañaban sus dos pequeñas: G., de 15 años y Y., de 13. Parecían la familia feliz. Su primera hija la tuvieron cuando Mónika tan solo tenía 14 años. Poco después se mudaron al pueblo burgalés de Salas de los Infantes (Burgos), donde tuvieron a su segunda niña. Allí, se integraron a la perfección. Vivían en consonancia con la paz que tanto caracteriza a este municipio de 1.955 habitantes. De puertas para fuera, "Mónika siempre iba con una sonrisa", cuenta a EL ESPAÑOL un profesor de música del pueblo. Sin embargo, de puertas para dentro nadie sabía lo que ocurría.

La tranquilidad del pueblo desapareció de forma violenta el pasado 8 de julio. Mónika aparecía muerta a cuchilladas supuestamente a manos de su marido. Biser, detenido el miércoles, fue puesto en libertad este jueves y será investigado también por maltrato. Junto a él estaba su hermano, Yulian, también detenido, como presunto autor de malos tratos no solo hacia su cuñada, sino también hacia sus dos sobrinas.

Biser, el autor confeso, y Monika, la asesinada, dándose un beso.

Poco hablador y afín a la bebida

Al clan búlgaro siempre le costo llegar a fin de mes. Intentaban sobrevivir como podían. Mónika empezó ganando dinero como empleada del hogar, después se fue a una residencia de ancianos y desde hacía dos años trabajaba como cajera en el supermercado DIA. Según ha confesado a este periódico un conocido de la familia, "trabajaba como una bestia". Biser logró un oficio como limpiador en el Ayuntamiento. Sin embargo, llevaba un tiempo de baja ya que tenía problemas en el corazón.

El año pasado se sumó un nuevo miembro a la familia Karadjov. Se trataba de Yulian, el hermano de Biser, quien le acogió en su diminuta y humilde vivienda. El recién llegado no hablaba prácticamente español y el pasado septiembre consiguió un trabajo como mecánico en un aserradero de madera. No hizo muchas migas con los otros 19 empleados. "Es muy serio y poco hablador". Así le describe una de sus compañeras. Según han afirmado varios vecinos del pueblo, Yuri también era "muy afín a la bebida".

Violencia a toda la familia

El día después del asesinato de Mónika, su cuñado fue detenido. El subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, confirmó que Yulian estaba acusado de "amenazas y malos tratos cuando el hermano (Biser) no estaba en casa". Recalcó que el hombre era un "continuador" de la violencia de género que "se ejercía en la intimidad y en el anonimato de un domicilio y que por lo que vemos se hacía extensiva a otros miembros de la familia".

Biser y Monika celebrando su aniversario el pasado marzo.

"Estamos hasta las narices de nuestro tío"

"Biser quería a toda costa que sus hijas tuvieran una educación musical", confiesa R., un profesor de música del pueblo. De hecho, el padre provenía de una importante familia de músicos de Bulgaria. "Su ilusión era que una de sus hijas tocase el violín porque uno de sus parientes era un maestro con ese instrumento y había ganado muchos premios", añade. A pesar de los problemas económicos que tenía la familia Karadjov, la simpatía que tanto caracterizaba a Monika hizo que los salenses se involucrasen con ellos. Tanto que las niñas pudieron asistir a clases extraescolares de música. Después del colegio, a eso de las seis de la tarde, iban a la Escuela Municipal de Música de Salas. El precio de la actividad ronda entre los 50 y 60 euros, "pero a ellas se lo pagaba una vecina del municipio de forma desinteresada", confiesa este profesor, quien también recuerda como en alguna ocasión ellas hablaban de la situación familiar que estaban viviendo en casa. "Se quejaban y decían 'Estamos hasta las narices de nuestro tío'".

No obstante, la mayor parte del tiempo lo único que hacían las hermanas era disfrutar de la música. Lourdes Fuentes también es profesora del centro y todos los viernes desde septiembre daba clases particulares a G., la hermana mayor. "Tiene un talento maravilloso y una voz que se te saltan las lágrimas al escucharla", cuenta a este periódico la docente. G., también formaba parte del coro "Ademus". Lourdes recuerda cómo el pasado 21 de junio la niña dejó alucinados a los saleses durante la función de fin de curso. Por otro lado, su hermana, Y., también tenía un don con la guitarra. "En tres días aprendió cosas que a otros niños les costaba cuatro meses", explica otro profesor del centro que, por el contrario, también recuerda que "en muchas ocasiones se saltaban algunas clases. "Alguna vez noté que Monika venía a recoger a las niñas con la cara más hinchada. En ese momento no le di importancia, pero tal vez era porque la estuviesen maltratando", añade.

"Me extrañarás si me voy"

Biser parecía estar muy orgulloso de los niñas. Al menos eso mostraba en Facebook con los vídeos y fotos que subía a las redes sociales. En ellos aparecen las dos menores de tez morena, ojos oscuros y voz angelical demostrando sus dotes musicales. En uno de ellos G., canta mientras ella y su hermana acompañan la letra con el sonido de un vaso: "Si me voy, si me voy, me extrañarías si me voy. Me extrañarías por mi voz y perderías la razón. Me extrañarías si me voy".

Biser, detenido por asesinato, junto a su pareja Mónika.

"Organizaba cursos de cocina y nos enseñaba algunos bailes"

"Monika conocía a todo el mundo" es quizás el testimonio de la mayoría de los saleses. La mujer participaba en numerosas actividades multiculturales del pueblo, sobre todo en la Asociación de Jóvenes Serendipia y en la parroquia. Siempre intentaba incluir a todo el mundo y dar conocer algunas de sus tradiciones búlgaras a sus vecinos. "Organizaba cursos de cocina y nos enseñaba algunos bailes", recuerda un vecino del pueblo. De hecho, numerosos residentes del municipio también donaban ropa a la familia Karadjov. Monika también había integrado la lista del PP en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo como suplente.

Monika en una de las fiestas que organizaba en Salas de los Infantes.

Su casa apareció en llamas

Las lecciones de música terminaron el mes pasado y estaban pendientes de retomarlas en septiembre. Sin embargo, todo se truncó el 28 de junio cuando la casa de los Karadjov apareció en llamas. La búlgara había quedado a cenar con sus nuevos compañeros del PP, pero no apareció. Se fue del pueblo inmediatamente. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del municipio archivó el caso al no hallar responsabilidad delictiva alguna. Sin embargo, varios vecinos han confirmado a este periódico que vieron a Biser con vendas en un brazo "porque se había quemado". Los hermanos se mudaron a otra vivienda.

El matrimonio se separó. El padre de familia se quedó en Salas de los Infantes y Monika se fue con su madre a un pueblo a más de 30 kilómetros. Lejos del centro cultural, de la escuela de música y de su silla como suplente en el Ayuntamiento. Probablemente con la idea de volver a empezar. Este lunes la búlgada fue a su antigua vivienda para recoger algo de ropa. Allí se encontró a Biser, quien supuestamente la apuñaló numerosas veces y la arrojó por la ventana a un patio interior. Allí la encontró Constantino Ruiz, el concejal de Educación, quien la intentó tranquilizar. 15 minutos después Monika fallecía y horas después su marido se dirigía a la Guardia Civil, ensangrentado, reconociendo la autoría del crimen.

El pueblo de Salas de los Infantes aún no han podido digerir la tragedia. Este miércoles se celebró el funeral de la fallecida en San Leonardo de Yagüe, y el nuevo hogar de sus hijas, quienes tendrán que seguir con su vida junto a su abuela materna.