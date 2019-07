Mónica, la cajera de Dia acuchillada por su marido: “Creo que me muero, me ha dado en el corazón”

A las 10 de la mañana de este lunes Constantino Ruiz, Concejal de Educación de Salas de los Infantes (Burgos), estaba a punto de llegar al colegio del pueblo para revisar unos arreglos. Iba charlando con varios compañeros mientras cruzaba la plaza Jesús Aparicio cuando, de repente, escuchó a varios vecinos gritar: "¡Hay una señora en el patio! ¡La han tirado por la ventana! ¡Es la Mónika!". El político fue corriendo al lugar que señalaban los vecinos y se encontró a la mujer tirada en el suelo. Confirmó que se trataba de Monika Asenova, una madre búlgara de 29 años que llevaba más de una década viviendo en el pueblo. La mujer estaba extremadamente herida en el suelo de un patio interior rodeado por varios edificios antiguos. Su marido acababa presuntamente de acuchillarla y ella había logrado escapar saltando por la ventana de su vivienda. "Estaba rodeada por un charco de sangre", ha confirmado esta tarde el concejal a EL ESPAÑOL en el pueblo burgalés. "Gritaba de dolor y decía '¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha dado en el corazón!'", ha confesado el político a este periódico. A los 15 minutos aproximadamente la búlgara fallecía. Poco después Biser, su marido, se entregaba a la Guardia Civil.

Monika tenía 14 años cuando tuvo a su primera hija con Biser en Bulgaria. La pareja provenía de una familia de músicos. El padre de él formaba parte de una importante orquesta del país. Dos años después, cuando el matrimonio ya vivía en España nació su segunda hija. La familia búlgara había empezado su nueva vida en el municipio burgalés de Salas de los Infantes. "Se habían adaptado a la perfección. Ella siempre intentaba participar en las actividades del pueblo. De hecho, Monika formaba parte de la lista electoral del PP del Ayuntamiento. Tenía un carisma especial", ha confirmado un vecino de Salas. Las hijas, de 15 y 13 años, siguiendo la tradición familiar, estaban apuntadas en la escuela de música del pueblo. "Muchos vecinos del pueblo les daban dinero para que pudiesen llegar a fin de mes", añade. De hecho, gracias a esas ayudas las hijas del matrimonio pudieron ir a clases de canto, violín y guitarra. "La mayor tiene una voz angelical", confiesa.

"Trabajaba como una bestia"

Muchos de los moradores de Salas de los Infantes donaban ropa a la familia e incluso movieron cielo y tierra para que pudiesen trabajar. Monika empezó ganando dinero como empleada del hogar hasta que encontró un trabajo como cajera del supermercado DIA hace dos años. En sus tiempos libres organizaba eventos multiculturales en el Palacio Municipal de Cultura donde, por ejemplo, enseñaba a cocinar platos típicos de Bulgaria. "Trabajaba como una bestia", cuenta el vecino.

Biser, de 39 años, consiguió un trabajo como barrendero en el Ayuntamiento. Sin embargo, llevaba un tiempo en paro porque tenía problemas en el corazón.

Dejó de contestar al Whastapp

Hace aproximadamente una semana Monika tenía previsto cenar con sus nuevos compañeros del Ayuntamiento, pero jamás apareció. "Me encontré a su marido esa misma tarde y me confirmó que ella cenaría con nosotros, pero no vino. No dijo nada y dejó de contestarnos al Whatsapp", confiesa una amiga de la víctima que trabajaba con ella en el partido político. Ese mismo día su vivienda apareció en llamas. "A eso de las 11 de la noche salía fuego de su casa. Teníamos mucho miedo de que el incendio se pudiese propagar a los edificios contiguos, pero los bomberos actuaron a tiempo", cuenta Jesús, un trabajador del pueblo. A partir de ese momento el pueblo perdió la pista de Monika. "Nos enteramos de que se había ido a vivir con sus hijas a casa de su madre a San Leonardo de Yagüe, en Soria. No la volvimos a ver por aquí", añade.

Mónica es la decimoséptima mujer asesinada este año por su pareja o expareja. En España, en 2019, también han sido asesinadas Piedad, de 51 años; Juana Ureña, de 47 años; Irene López; Nelea, de 22 años; María Soledad Bobet; Gloria Tornay Naranjo, de 58 años; María José Aboy Guimarey, 43 años; Estrella Domínguez, 63 años; Sheila Chazarro Moyano, 29 años;Daría Oliva Luna, 20 años; Rosa María Concepción Hernández, 60 años; Rosa Romero Rueda, 69 años;Rebeca Santamalia, de 47 años; Romina Celeste, de 28 años; Leonor Múñoz González, de 47 años; Rebeca Alexandra Cadete, de 26 años. La serie 'La vida de las víctimas' contabilizó 47 mujeres asesinadas en 2018 y 53 mujeres en 2017.