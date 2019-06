Cuarta detenida de Infancia Libre: la vicepresidenta Rocío 'secuestró' 5 años a su hija

Rocío de la Osa Ibáñez, vicepresidenta de Infancia Libre, acusada de sustracción de menores y desobediencia a la autoridad judicial, ha sido detenida en Granada por retener durante cinco años a su hija, de ahora ocho años, lejos de su padre, incumpliendo las resoluciones judiciales que la obligaban a entregarla a su progenitor cada cierto tiempo.

La vicepresidenta llevaba cinco años impidiendo que su padre viera a la hija que habían contraído ambos. Rocío se había negado a cumplir la custodia compartida que el juez impuso para los padres. Por eso, esta misma mañana, fue citada en un juzgado de Granada y conducida ante el juez, que llegó a dar la orden de que se la detuviera si se mantenía en su negativa de colaborar con la Justicia.

Rocío también había denunciado a su expareja, en 2014, por presuntos abusos sexuales a la hija que ambos tenían en común. Pero aquello no sirvió para nada: la denuncia quedó archivada porque no existían pruebas de la vejación a la niña. Con todo este 'circo' consiguió tener a su padre dejos de la niña, pero no para siempre... En total, la tuvo alejada de su padre desde que la niña cumplió tres años hasta que ha celebrado su octavo cumpleaños.

Ahora, ha sido llevada ante el juez acusada de sustracción de menores y desobediencia. Su caso es similar al de otras madres vinculadas con Infancia Libre. Es la cuarta detenida por no cumplir con la custodia compartida. Antes que ella, fueron arrestadas Ana Bayo, María Sevilla y Patricia González.

La primera detenida, el 1 de abril, fue la presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, por un presunto delito de sustracción de menores tras incumplir una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo y mantenerle aislado en una finca de Cuenca, sin escolarizar, durante seis meses.



El pasado 12 de mayo fue arrestada en el municipio madrileño de La Cabrera, Patricia G. A, por presuntamente mantener secuestrada a su hija durante casi dos años sin permitir ver a su padre ni estar escolarizada.



La tercera detención tuvo lugar el 21 de mayo, cuando los agentes arrestaron en la Comunidad Madrid a Ana María Bayo a requerimiento de la autoridad judicial por incumplir reiteradamente el régimen de visitas fijado para su expareja y padre de la hija de ambos desde hace un año y medio. En este caso la niña sí estaba escolarizada.