Los dos amigos muertos trágicamente: David, por no dar tabaco, Mamel, atropellado por 'Pichurry'

"En menos de un mes, a dos personas de este grupo de amigos les arrebataron la vida..." Así ha expresado su dolor en Facebook una amiga de David Carragal, el profesor de 33 años fallecido tras recibir una pelea brutal en Oviedo, y Mamel Castañón, el futbolista de 43 años atropellado por el concursante de reality shows 'Pichurry'. La muerte de los amigos ha abofeteado a Asturias en apenas un mes.

Mamel era muy querido por todos. Murió atropellado el pasado 25 de mayo cuando volvía a casa después de disfrutar de una noche de fiesta con sus amigos. Un asturiano de 34 años, conocido como 'Pichurry', se lo llevó por delante. Huyó sin pensárselo. La Policía Local le detuvo en su domicilio cinco horas después del accidente. Negó los hechos. El sospechoso dio positivo en en el test de alcoholemia. Sin embargo, esta prueba no puede ser utilizada debido a las horas de diferencia. El conductor fue puesto en libertad con cargos. De momento, está en la calle.

Probablemente, David Carragal sintió la pérdida del futbolista. Sin embargo, la pena no le duró mucho tiempo porque pocas semanas después él también moría a manos de tres jóvenes españoles que le dieron una paliza. ¿La razón? Se negó a darles tabaco porque no fumaba. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado martes durante las fiestas del barrio ovetense de La Florida. Los sospechosos pidieron tabaco al profesor y este les dijo que no tenía. Entonces, sin mediar palabra, comenzaron a darle patadas. Tal y como presuntamente hizo 'Pichurry', los atacantes también huyeron. Después de la agresión, Carragal fue ingresado en estado crítico en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Estuvo luchando por su vida casi una semana. Pero las lesiones pudieron con él. El joven fallecía este lunes en el hospital.

Los tres presuntos autores de la agresión permanecen en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas 72 horas

La publicación, que ha recibido cientos de reacciones en la red social, termina diciendo: "Qué la justicia actúe contra ésta gentuza, que destroza dos vidas y a dos familias para las que ya no habrá consuelo posible..."