“Dejo constancia de que voy a ir a matarla en el portal”: a la cárcel por amenazar a su exmujer

“Soy Rubén P. M. (…) Dejo constancia de que voy a matar a la madre de mi primera hija. La voy a matar con un cuchillo en el portal de su casa por todo lo que me ha hecho. Dejo esto por escrito para que no busquen al asesino (soy yo). Llamarme por teléfono (puesto en la carta) y me entregaré por asesinato. Ya que dejo a mi hija huérfana de madre y yo en la cárcel, quiero, pido y solicito que esté atendida por mi familia paterna, ya que tienen recursos económicos y morales para su educación y alimentación”.

Así es la estremecedora carta que Rubén había dejado antes de ser detenido, según ha adelantado El Heraldo de Aragón. Ante esta misiva, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos lo ha enviado a prisión provisional al creer que existe una situación objetiva de riesgo para la que era su ex pareja, la madre de su primera hija.

No es la única carta que Rubén dejó antes de intentar matar a su exmujer. Adjunta, en el mismo lugar, dejó otra dedicada a su hija en la que avanza que, tras el asesinato, le explicaría por qué lo hizo. “Soy tu padre. Siento el sufrimiento por el que estás pasando y que ya no tienes a tu madre y yo estoy lejos y tampoco me puedes ver hasta dentro de mucho. Intentaré explicarte todo lo que ha pasado y por qué papá hizo en su día lo que hizo. Sé que no lo vas a entender y que nunca me perdonarás”.

Las cartas fueron descubiertas por el cuñado de este, que inmediatamente informó a su expareja del contenido de las mismas para que llevara a cabo las acciones que considerase oportunas. Entonces, ella acudió para presentar una denuncia contra Rubén, que la había maltratado durante su relación de cinco años y cuyo motivo principal llevó a que se separasen en 2018. No obstante, él nunca fue condenado y ella sí por maltratar a su marido.

No es la primera vez, según la mujer denunciante, que su exmarido la amenazaba con asesinarla. Antes, durante la relación, según explicó en sus declaraciones, ya le había dicho que la quería o muerta o en la cárcel. No obstante, ya separados, la relación había continuado sin problemas. De hecho, 19 días después de que fuera escrita la carta (1 de mayo), se vieron y no pasó nada. Ella se presentó con su actual pareja y la conversación fue cordial.

Pero ella no se fía. Dice que está obsesionado con ella. Por eso, ha denunciado al reconocer su letra. Rubén, a su vez, no ha negado que escribiera esas cartas, aunque explicó que no era su intención. Por el momento, seguirá detenido.