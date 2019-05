Así buscaba Natalia Sánchez piso en París: "Soy desordenada y no me gusta vivir sola"

Soy una estudiante española de 21 años. Este año estaré estudiando Economía en la universidad Pantheon-Sorbonne y estoy buscando un piso para compartir en vez de un estudio porque no me gusta vivir sola. Estoy un poco loca y me encanta la fiesta, pero también estoy centrada en mis estudios. Tengo tiempo para todo. Me encantaría encontrar a alguien como yo con quien vivir nuevas experiencias en Paris. Tengo dos amigos franceses en Paris por lo que no estoy completamente sola (algo para tener en cuenta)

He estado trabajando en Londres alrededor de un año y por lo menos dos años estudiando en Barcelona. Estoy acostumbrada a vivir sola (compartiendo con extraños). Buena cocinera, muy limpia aunque soy un poco desordenada con mi ropa.

Estoy buscando un apartamento para compartir durante la principios de octubre hasta finales de mayo

Besos.

Erasmusu es una comunidad de estudiantes de Erasmus con información útil sobre el destino y becas. En la página web muchos jóvenes publican anuncios con el fin de encontrar un compañero con quien compartir piso a lo largo de su experiencia universitaria. Uno de esos estudiantes fue Natalia Sánchez Uribe, la joven mallorquina de 22 años desaparecida en París a 15 días de volver a casa.

En la publicación, escrita en inglés, la chica recalca que quería vivir con alguien: "Estoy buscando un piso para compartir (...) porque no me gusta vivir sola", explica. Se define como una estudiante "un poco loca", buena cocinera, un tanto desordenada, fiestera, pero también centrada en sus estudios. En el anuncio se puede leer como hasta en cinco ocasiones Natalia subraya el hecho de que no quiere vivir sola: "Me encantaría encontrar a alguien como yo con quien vivir experiencias" o "tengo dos amigos franceses en París por lo que no estoy completamente sola", sostiene.

Captura de la publicación que Natalia compartió en Erasmusu buscando piso en París en octubre del año pasado.

Natalia se mudó a París el pasado octubre con el fin de estudiar Economía en la Universidad Panthéon-Sorbonne de París hasta mayo. Había cursado sus estudios durante dos años en Barcelona, pero vivía en la localidad mallorquina de Calviá. El pasado jueves, a caso dos semanas de volver a casa, la joven isleña desapareció. De momento, lo único que se ha encontrado es su mochila. Fue hallada este lunes en los jardines de la universidad. Allí llevaba su teléfono móvil y su ordenador portátil.

Sus padres, naturales de Granada, se han desplazado a la capital francesa con el fin de seguir con la búsqueda y apoyar a las autoridades francesas. Además, la plataforma Quién Sabe Dónde (QSD) ha pedido colaboración ciudadana para intentar dar con su paradero.