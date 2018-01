El Chicle se queda sin abogado por mentiroso: Sierra renuncia a su defensa

El abogado de El Chicle, José Ramón Sierra, anuncia que renuncia a la representación legal del autor confeso de la muerte de Diana Quer un día después de conocer que la joven madrileña no fue atropellada sino estrangulada, según los datos que se conocieron en el informe preliminar de la autopsia de la joven madrileña.

El vaivén de versiones que el Chicle ha mantenido durante la investigación del caso Diana Quer ha sido la estocada definitiva para dinamitar su defensa. José Ramón Sierra lo tenía claro: al haber signos de criminalidad por una posible agresión sexual y no se encuentran indicios de que la joven fuera atropellada por El Chicle, renuncia. No puede defenderlo: “Si el cliente nos miente podemos hacer el tonto, pero no tanto”, había argumentado en alguna ocasión.

La noticia se conoce instantes después de que el letrado haya visitado a José Enrique Abuín Gey en la cárcel pontevedresa de A Lama. El traslado de penal se acordó por razones de seguridad del interno, ya que en su anterior centro hay presos vinculados a delitos anteriores del Chicle que podrían haber atentado contra su integridad.