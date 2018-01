M.E.

La defensa de José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, pende de un hilo. Su actual letrado, el abogado José Ramón Sierra, ha reiterado en varias ocasiones que sólo continuará representándolo si el informe preliminar de la autopsia de Diana Quer demuestra que El Chicle no le ha mentido y se corroboran sus versiones.

Es una cuenta atrás. El informe, emitido por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira (A Coruña), ya ha sido puesto a disposición de las partes. El abogado que representa a los padres de la joven madrileña lo tiene en sus manos desde este miércoles, pero el letrado José Ramón Sierra lo recibe más tarde: este mismo jueves. Una vez que el abogado cuente con el documento, decidirá.

El vaivén de versiones que Abuín Gey ha mantenido durante la investigación del caso Diana Quer puede ser la estocada definitiva para dinamitar su defensa. Y José Ramón Sierra lo tiene claro: si hay signos de criminalidad por una posible agresión sexual y no se encuentran indicios de que la joven fuera atropellada por El Chicle, renuncia. No puede defenderlo: “Si el cliente nos miente podemos hacer el tonto, pero no tanto”, ha argumentado en alguna ocasión.

El Chicle es trasladado por agentes de la Guardia Civil tras comparecer ante la magistrada del juzgado número tres de Ribeira, en funciones de guardia. Lavandeira jr Efe

1. El atropello mortal

Que Diana Quer no fue arrollada por El Chicle es algo que él mismo admite a estas alturas. Este miércoles cambiaba de versión una vez más. Pero el detalle del atropello con el Alfa Romeo gris familiar no es la única alteración del relato. Ahora, El Chicle afirma en la Comandancia de la Guardia Civil, a través de su todavía abogado, que hubo un desencuentro entre Diana y él en las afueras de A Pobra do Caramiñal, según El Mundo.

Este cambio se produce menos de dos días después de que Abuín se reafirmara en el accidente vial en un encuentro con su abogado. Sierra fue el propio encargado de comunicarlo a las autoridades y a los medios y, ahora, mantiene silencio.

Las palabras de El Chicle están a la espera de ser refutadas por el informe de la autopsia practicada al cadáver de Quer. Los primeros datos que avanza apuntan indicios de criminalidad, pero no signos de violencia propios de un arrollamiento de un vehículo. Contradicción a contradicción, José Enrique Abuín Gey se separa de su defensa legal.

Furgón policial que traslada a José Enrique Abuín, desde el centro penitenciario de Teixeiro a la cárcel de A Lama

2. La violación

"Ojalá el informe, cuando exista, avale la tesis de Enrique Abuín, por su bien y también para que nosotros tengamos conciencia clara sobre lo que tenemos que hacer", se sinceraba José Ramón Sierra. El abogado penalista no duda en que, si su cliente también le ha mentido en la agresión sexual a Diana, cogerá sus documentos y le abandonará. La falta de confianza que El Chicle haya tenido con el letrado es una de las causas que argumenta Sierra. Pero no la única.

Porque el abogado no para de repetir que él, como letrado, tiene "ideas propias de a quien hay que defender y a quien no", así que actuará conforme a ello. Si el informe de la autopsia ratifica la violación, él abandonará la defensa. Y no tardará mucho tiempo: será tan pronto como tenga el informe en su poder.

De momento, la Guardia Civil está convencida de ello. También de que él, "empleando un modus operandi idéntico, pudo ser el autor material de los hechos delictivos cometidos en los tres casos". La Benemérita incluye a la víctima de Boiro. Es otro de los extremos que harían desistir a Sierra de la defensa del asesino confeso de Diana Quer. Él mismo dijo que lo haría si se demuestra algún componente sexual, atentado de intimidad o contra la libertad sexual en este caso y en el de la joven madrileña de 18 años, que desapareció la madrugada del 21 al 22 de agosto de 2016.

Trasladan a el Chicle a la cárcel pontevedresa de A Lama

Un nuevo abogado o el turno de oficio especial

Si José Ramón Sierra deja de defender a José Enrique Abuín Gey, su representación deberá pasar a otro letrado privado. Y, en el caso de que nadie quiera asumirla, deberá recurrir a un abogado de oficio del turno especial penalista del listado adscrito al Juzgado de Ribeira, según informan a EL ESPAÑOL desde el Colegio de Abogados de A Coruña.

Este turno especial se rige por un orden alfabético aleatorio. “Es imposible determinar a qué abogado le tocaría asumir la hipotética defensa del detenido sin saber en qué momento solicitaría el letrado de oficio, porque no se puede saber cuántos ciudadanos más pueden solicitar el mismo servicio en ese lapso de tiempo”, explican.

Del informe preliminar de la autopsia depende todo. El cadáver de Diana, que fue encontrado desvestido, en agua dulce -estancada y sin fauna alguna-, en el interior de una nave industrial en Asados (Rianxo), ha sido analizado por la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) en Verín (Ourense). En esa mesa se encuentran gran parte de las respuestas. También el futuro más próximo de El Chicle.