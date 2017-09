Codorníu, la primera empresa de cava catalán, se desmarca del separatismo

Codorníu no quiere ni oír hablar del 1-O. La mayor empresa de cava catalán "ni ha participado, ni participa, ni participará en nada relativo al proceso soberanista en Cataluña o al referéndum independentista". Así de contundente se ha mostrado el grupo empresarial en un comunicado enviado a los medios de comunicación a escasos días de que el Gobierno de la Generalitat pretenda celebrar la consulta ilegal.

"El Grupo Codorníu afirma que ninguna de las empresas que lo forman ha participado o participa en la distribución de propaganda, notificaciones para las mesas electorales o, en general, en el proceso soberanista catalán", arranca la nota elaborada por el grupo. Así, añaden, "cualquier noticia que se difunda en tal sentido es falsa y constituye una calumnia".

EL ESPAÑOL publicaba el pasado domingo el reportaje 'Antón Raventós, el 'Codorniú' de pura cepa convertido en cartero del separatismo', en el que se explicaba que el presidente de la compañía de correos Unipost, donde la Guardia Civil se ha incautado de 45.000 notificaciones para cubrir las mesas electorales del 1 de octubre, pertenece a la familia empresarial con más solera de Cataluña.

En el reportaje publicado, en ningún momento se afirma que el Grupo Codorníu participe o haya participado en la distribución de propaganda o notificaciones para las mesas electorales. Lo que se explica es que Unipost, propiedad de Antón Raventós Raventós, fue la empresa encargada de imprimir las notificaciones de las mesas electorales del referéndum del 1-O. De hecho, la información hace alusión a la operación que la Guardia Civil realizó en las sedes de dicha empresa en Manresa y Tarrasa.

El Grupo Codorníu, en su comunicado, también expresa que Unipost "no es una sociedad del Grupo Codorníu y no tiene participación alguna en la misma". "El hecho de que unos accionistas minoritarios del Grupo Codorníu, que no trabajan en la empresa, tengan a título individual acciones de Unipost no supone que el Grupo Codorníu participe ni directa ni indirectamente en la toma de decisiones de Unipost ni en lo que haga o pueda hacer esa sociedad o cualquier otra en que participen dichos accionistas", reza la nota de prensa.

En el texto publicado por este medio el pasado sábado también se detalla que la presidenta del Grupo Codorníu, Mar Raventós Chalbaud, siempre se ha desmarcado del proceso soberanista catalán. Literalmente: "Mientras el resto de los Raventós no suele hablar abiertamente de la 'cuestión catalana', la presidenta de Codorniu, María del Mar Chalbaud, siempre ha sido clara con sus pensamientos. 'María del Mar no es nada independentista. De hecho, estaría más próxima a la posición del representante de la competencia, José Luis Bonet (presidente de Freixenet)', explica Agustí Sala, periodista económico en el Periódico de Catalunya", se podía leer en el artículo publicado por este diario.

Y en otro párrafo del texto se vuelve a incidir: "Mientras los familiares de Antón Raventós, sobre todo la presidenta de Codorni, Mar Raventós Chalbaud, marcan distancias con el independentismo, la historia recuerda que los inicios de la compañía fueron nacionalistas".

El texto enviado por el equipo de comunicación de Codorníu SA a los medios de comunicación acaba anunciando que el grupo "interpuso, la semana pasada, una denuncia por delito de calumnias ante la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional por la difusión en internet de varias noticias falsas y calumniosas que la vinculaban con el proceso soberanista catalán, cuando lo cierto es que ni Codorniu SA ni el Grupo Codorníu Raventós han participado, ni participan, ni participarán en nada relativo al proceso soberanista en Cataluña o al referéndum independentista.