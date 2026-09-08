Así es el Plan de Salud Mental 2026-2030 de Galicia: el Sergas tendrá 101 profesionales más en 2027

La Consellería de Sanidade ha presentado este martes el Plan de Saúde Mental 2026-2030, que recibió ayer luz verde del Consello da Xunta. El documento establece la incorporación de 357 profesionales en los próximos cuatro años, aunque 101 pasarán a formar parte de la sanidad pública en 2027.

Así lo ha explicado esta mañana el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que estuvo acompañado en la rueda de prensa por el director xeral de Integración e Innovación Asistencial del Sergas, Alfredo Silva; por la subdirectora general de Atención á Saúde Mental, Almudena Díaz; y por el coordinador asistencial de Saúde Mental, Manuel Arrojo.

El Plan de Saúde Mental 2026-2030 cuenta con un presupuesto de 177 millones de euros y prioriza la mejora de la atención de los pacientes "más vulnerables" (niños, adolescentes y personas mayores).

Uno de los aspectos que más ha destacado Caamaño es la incorporación de profesionales, entre los que habrá 124 facultativos especialistas de psiquiatría y psicología clínica. Este refuerzo ya comenzó este año con la puesta en marcha de la Rede galega de psicología clínica en atención primaria, incorporando 21 nuevos psicólogos clínicos. La red suma en la actualidad 28 profesionales y el objetivo es llegar a los 50 en 2030.

El conselleiro de Sanidade destacó además la integración en el Sergas de las 13 unidades municipales de atención a la drogodependencia, y el Programa YAM de Prevención y Detección Precoz del Suicidio, iniciativa educativa y sanitaria para fomentar el cuidado de la salud mental entre los adolescentes, del que ya se beneficiaron cerca de 16.000 alumnos.

¿Cuáles son los objetivos del plan?

El objetivo del plan es avanzar hacia una mayor equidad territorial en el acceso a la atención a la salud mental, extendiendo progresivamente programas y recursos a las siete áreas sanitarias y homogeneizando la cartera de servicios. La atención, además, evolucionará para ser "más comunitaria y próxima", reforzando la hospitalización a domicilio, los equipos de continuidad de cuidados y los recursos de rehabilitación.

La Xunta, en tercer lugar, también quiere lograr una mayor especialización, principalmente en las áreas de la infancia y la adolescencia, en las edades avanzadas, en la prevención de la conducta suicida, en los trastornos alimentarios, en los primeros episodios psicóticos o en las patologías graves y refractarias.

Precisamente, una de las medidas que recoge el documento es la ampliación progresiva de la atención infanto-juvenil hasta los 18 años; la creación de nuevas unidades de hospitalización infanto-juvenil y una segunda unidad de referencia emplazada en el sur de Galicia para trastornos alimentarios de alta complejidad.

El Gobierno gallego, además, destinará 12 millones de euros a obras y equipamientos para crear, ampliar o renovar dispositivos asistenciales en las siete áreas sanitarias.

Las líneas estratégicas del plan

El Plan de Saúde Mental 2026-2030 cuenta con seis líneas estratégicas, que son las siguientes:

Trastorno mental grave : se priorizará su atención con protocolos clínicos integrados, incluida la atención a la salud física, y se aumentarán los recursos extrahospitalarios. Se incrementarán, además, las plazas en recursos comunitarios como los centros de rehabilitación psicosocial y laboral o los pisos y se implantarán programas de empleo

: se priorizará su atención con protocolos clínicos integrados, incluida la atención a la salud física, y se aumentarán los recursos extrahospitalarios. Se incrementarán, además, las plazas en recursos comunitarios como los centros de rehabilitación psicosocial y laboral o los pisos y se implantarán programas de empleo Salud mental en la infancia y la adolescencia : recoge la ampliación de la edad de atención hasta los 18 años y la accesibilidad al diagnóstico genético, así como el incremento de unidades de hospitalización breve y hospitales de día. También se implementará la hospitalización a domicilio y se establecerá un protocolo de coordinación con atención primaria

: recoge la ampliación de la edad de atención hasta los 18 años y la accesibilidad al diagnóstico genético, así como el incremento de unidades de hospitalización breve y hospitales de día. También se implementará la hospitalización a domicilio y se establecerá un protocolo de coordinación con atención primaria Salud mental en edades avanzadas : se homogenizará el modelo asistencial en psicogeriatría con unidades en todas las áreas sanitarias, en las que también habrá programas de rehabilitación cognitiva. Además, se reforzarán los programas sociosanitarios en las residencias

: se homogenizará el modelo asistencial en psicogeriatría con unidades en todas las áreas sanitarias, en las que también habrá programas de rehabilitación cognitiva. Además, se reforzarán los programas sociosanitarios en las residencias Trastorno mental común : establece una red de psicología clínica en atención primaria con un modelo organizativo común (50 profesionales en 2030) y el diseño de estructuras de agendas con estandarización de tiempos y criterios clínicos homogéneos. También incluye fortalecer la capacidad diagnóstica y resolutiva de profesionales de atención primaria

: establece una red de psicología clínica en atención primaria con un modelo organizativo común (50 profesionales en 2030) y el diseño de estructuras de agendas con estandarización de tiempos y criterios clínicos homogéneos. También incluye fortalecer la capacidad diagnóstica y resolutiva de profesionales de atención primaria Programas y unidades monográficas : ampliación y fortalecimiento de los programas existentes e impulso de programas para el trastorno límite de personalidad y otros trastornos mentales graves y refractarios como la depresión o la esquizofrenia. Se mejorará la accesibilidad a tratamientos de neuromodulación, esketamina y estimulación cerebral profunda

: ampliación y fortalecimiento de los programas existentes e impulso de programas para el trastorno límite de personalidad y otros trastornos mentales graves y refractarios como la depresión o la esquizofrenia. Se mejorará la accesibilidad a tratamientos de neuromodulación, esketamina y estimulación cerebral profunda Trastornos adictivos: integración de las unidades de conductas adictivas municipales en el Sergas con localización progresiva de programas monográficos en el entorno de las Unidades de Saúde Mental y revisión de circuitos asistenciales

Más allá de los ejes transversales, Caamaño explicó que las aportaciones de los profesionales de la salud mental estarán presentes en el Plan integral para la mejora de la prevención, el bienestar laboral y la reincorporación saludable al trabajo, que está previsto aprobar este mes el Consello da Xunta.

La subdirectora general de Atención a la Salud Mental, Almudena Díaz, incidió por su parte en que el plan se traduce en una planificación concreta, dotada de recursos, profesionales, actuaciones y mecanismos de evaluación.

Díaz explicó que la diversidad profesional del plan (psiquiatras, psicólogos, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional, etc) responde a la idea esencial de que la atención a la salud mental debe ser multidisciplinar, ya que los problemas en este campo tienen dimensiones clínicas, psicológicas, familiares, sociales y comunitarias.

Lideremos celebra el plan

La plataforma juvenil Lideremos, que agrupa a más de 22.000 jóvenes, participó en el proceso de revisión externa del plan por invitación de la Consellería de Sanidade. Las propuestas fueron coordinadas por el responsable de la entidad en Galicia, Max Cánovas, junto a los psiquiatras Mario Navarro y María Suárez Baldomir y otros miembros del equipo.

La entidad valora el "esfuerzo histórico" para sumar más profesionales de salud mental, así como la ampliación progresiva de la edad de atención en salud mental infanto-juvenil y la incorporación de unidades monográficas específicas de prevención del suicidio como una de sus líneas estratégicas, entre otras medidas.