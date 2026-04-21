HM Hospitales abre en A Coruña una nueva Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria

HM Hospitales ha puesto en marcha en A Coruña una nueva Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) en el Hospital HM Modelo, que comenzará a funcionar mañana miércoles tras su inauguración oficial. El acto contó con la presencia del presidente del grupo, el doctor Juan Abarca, y del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, junto a otros representantes del ámbito sanitario.

La nueva infraestructura, en la que se han invertido 3,5 millones de euros, permitirá reforzar la capacidad asistencial del centro al incorporar cuatro nuevos quirófanos a los once ya existentes. La unidad se sitúa en la planta -1 del hospital, en el espacio que anteriormente ocupaban las consultas externas, trasladadas a comienzos de 2025 al Policlínico HM Ronda de Nelle.

Con una superficie de más de 855 metros cuadrados, el nuevo bloque quirúrgico incluye tres quirófanos, una sala híbrida que combina cirugía y hemodinámica, una zona de reanimación y nueve habitaciones individuales equipadas con baño y sistemas de telemetría. Además, cuenta con diferentes áreas de apoyo para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Uno de los aspectos destacados del diseño es la presencia de luz natural, gracias a su ubicación en torno a un patio central acristalado, lo que contribuye a mejorar tanto las condiciones de trabajo del personal sanitario como la experiencia de los pacientes.

Atención a múltiples especialidades médicas

Esta unidad dará servicio a múltiples especialidades, entre ellas dermatología, cirugía generaly digestiva, traumatología, oftalmología, urología o neurocirugía, ampliando así las posibilidades de atención sin necesidad de ingreso hospitalario prolongado.

Desde HM Hospitales destacan que este proyecto ha sido diseñado en colaboración con el equipo médico, con el objetivo de optimizar los espacios y facilitar el desarrollo de la actividad quirúrgica en condiciones de máxima seguridad y confort.

"No sólo estamos hablando de más quirófanos y más habitaciones, sino que se trata, además, de un espacio diseñado de la mano de nuestro equipo médico, atendiendo a todos sus requerimientos, con el objetivo de que puedan desarrollar la actividad quirúrgica con el máximo confort y garantías tanto para los profesionales como para los pacientes. Este es un proyecto del que nos sentimos especialmente orgullosos", afirmó el doctor Juan Abarca.

Esta inversión se suma a la realizada el pasado año en la ciudad con la apertura del Policlínico HM Ronda de Nelle, lo que refuerza la apuesta del grupo por ampliar su presencia en Galicia y mejorar la atención sanitaria en A Coruña.