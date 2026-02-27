El programa Hogar de Corazones del CHUAC alojó a más de 100 familias durante 2025

El programa Hogar de Corazones del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), financiado por la Fundación María José Jove, ofreció alojamiento gratuito a más de un centenar de familias durante el último año. En total, 113 familias pudieron beneficiarse de este recurso destinado a acompañantes de pacientes hospitalizados lejos de su domicilio habitual.

La iniciativa, puesta en marcha en 2015 para familiares de pacientes de la Unidad de Cardiopatías Infantiles, amplió su alcance en 2024 para acoger también a familias de personas -especialmente menores- ingresadas en otras unidades hospitalarias. El objetivo es proporcionar un espacio de descanso y apoyo que permita a los familiares centrarse en el cuidado y recuperación de sus seres queridos.

La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y el presidente del Patronato de la Fundación INIBIC y gerente del Área Sanitaria Integrada A Coruña-Cee, Luis Verde, renovaron el convenio que garantiza la continuidad del programa un año más.

Durante 2025, las familias alojadas registraron una estancia media de diez días, con un máximo de 57. Aproximadamente la mitad procedían de la provincia de Pontevedra, mientras que el resto se repartía entre las demás provincias gallegas.

En el ámbito asistencial, la Unidad de Cardiopatías Infantiles realizó 90 procedimientos, a los que se suman 12 casos de gestantes con diagnóstico de cardiopatía fetal y dos mujeres atendidas por otras intervenciones hospitalarias. Por edades, los pacientes atendidos fueron 15 neonatos, 35 lactantes, 40 menores de entre 5 y 15 años, dos mayores de 15 y 12 embarazadas. A estas cifras se añaden cerca de una decena de estancias vinculadas a servicios como Neonatología, la Unidad de Lesionados Medulares y el área de trasplantes de adultos en Cardiología.

El acceso al programa se gestiona a través del Servicio de Trabajo Social del Hospital Materno Infantil de A Coruña, que también proporciona apoyo psicosocial, orientación y recursos adaptados a cada familia.

Tanto la Fundación María José Jove como la Gerencia del Área Sanitaria Integrada A Coruña-Cee destacan que esta iniciativa busca reducir el impacto emocional y económico que supone la hospitalización prolongada de menores y pacientes desplazados, facilitando el acompañamiento familiar durante el proceso sanitario.