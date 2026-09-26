Aterriza en Santiago un festival gratuito con menús a 5 euros y conciertos el 2 de octubre

PicaFest. Este es el nombre del nuevo festival gratuito de Santiago de Compostela, que se celebrará el próximo viernes 2 de octubre con varios conciertos desde las 18:30 horas en el parque de Belvís. Habrá, además, churrascada y hamburguesas con menús por 5 euros para los primeros 300 jóvenes de 14 a 30 años que descarguen el bono.

Así lo dio a conocer este viernes la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, que en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el presidente de Hostalaría.gal, Lois Lopes, concretó que el evento junta dos de las propuestas más votadas en los Presupuestos Participativos del área de Mocidade.

Ambas tenían como objetivo impulsar la cultura y generar comunidad alrededor de la música y de la gastronomía. El festival, de esta forma, será un escaparate para cinco grupos gallegos, algunos de ellos del centro Xove da Almáciga.

"O feito de que os mozos e mozas aposten por iniciativas gastronómicas nos orzamentos participativos demostra que a comida é parte da nosa cultura e da nosa maneira de entender a vida", celebró por su parte Lois Lopes.

Así será PicaFest

PicaFest contará con la actuación de cinco grupos de diferentes estilos. Tres de ellos están vinculados al Centro Xove: Lubela, un dúo de violoncello y acordeón que une la tradición gallega y el folclore balcánico; Kafé de Pota, que apuesta por un estilo rebelde y festivo con influencias de grupos como Heredeiros da Crus o Terbutalina; y la cantante urbana Queen Rendi.

El cartel del Picafest se completa con Unto Vello, el dúo formado por Bieito Pereira y Xabi Gómez que actualiza y reinventa la música tradicional; y con Tapa D´Orella. Este es el nuevo proyecto musical de dos artistas ya conocidos en el ámbito de la música urbana y electrónica: Willow GHZ y Pappaquino, que mezclan los ritmos latinos, la música popular gallega, el ska, y los ritmos más verbeneiros.

Este es el cartel completo y los horarios de las actuaciones:

19:00 horas - Lubela

19:45 horas - Unto Vello

21:00 horas - Kafé de Pota

22:00 horas - Queen Rendi

23:00 horas - Tapa D'Orella

La parte gastronómica del evento se desarrollará con la colaboración de Hostalaría.gal y tendrá en cuenta lo solicitado por los jóvenes en los Presupuestos Participativos: habrá churrascada y hamburguesas. La comida apostará por ingredientes de calidad y productos de cercanía, según Lopes.

Los asistentes de entre 14 y 30 años podrán descargar un bono a través del código QR que se puede encontrar en el cartel del evento para acceder al menú por 5 euros. Cada persona podrá descargar un máximo de cinco bonos y se distribuirán un total de 300. Los precios serán "ajustados a mercado" para el resto de las personas asistentes.