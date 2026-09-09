Resurrection Fest Estrella Galicia 2026 anuncia sus primeros abonos Early Bird y estrena aftermovie

Resurrection Fest Estrella Galicia ya mira hacia 2027. Este jueves 10 de septiembre, a partir de las 12:00 horas del mediodía, el festival pondrá a la venta los primeros abonos para su próxima edición y, al mismo tiempo, estrenará el aftermovie oficial de Resurrection Fest Estrella Galicia 2026, un vídeo que permitirá revivir algunos de los grandes momentos vividos este verano en Viveiro.

La jornada supondrá así el primer paso hacia la XXII edición de Resurrection Fest Estrella Galicia, que se celebrará en Viveiro del 30 de junio al 3 de julio de 2027, y permitirá a los seguidores del festival comenzar a asegurar su asistencia mientras vuelven la vista atrás para recordar la experiencia de 2026.

A las 12:00 horas comenzará la venta de los esperados abonos Early Bird, que ofrecerán el precio mínimo garantizado para la próxima edición y estarán disponibles exclusivamente a través de la web oficial del festival: www.resurrectionfest.es.

En total, se pondrán a la venta únicamente 10.000 abonos Early Bird, por lo que la organización recomienda a todos aquellos que quieran asegurar su plaza acceder puntualmente a la cola virtual y estar preparados para realizar la compra antes de que se agoten.

Los precios de los Early Bird serán los siguientes:

Abono normal: 195 € gastos de gestión incluidos.

Abono normal + camiseta: 212 € gastos de gestión incluidos.

Abono Pandemonium: 295 € gastos de gestión incluidos.

Abono Pandemonium + camiseta: 312 € gastos de gestión incluidos.

Un último recuerdo de Resurrection Fest Estrella Galicia 2026

La venta de los Early Bird estará acompañada además por el estreno del aftermovie oficial de Resurrection Fest Estrella Galicia 2026. El vídeo recogerá algunos de los momentos más destacados de la última edición y servirá como recuerdo de una nueva celebración del festival en Viveiro, además de marcar el inicio de la cuenta atrás hacia 2027.

Con este estreno, Resurrection Fest Estrella Galicia invita a sus seguidores a revivir la experiencia de 2026 y comenzar a preparar la próxima edición, que volverá a convertir Viveiro en uno de los grandes puntos de encuentro para los amantes de la música en directo.

Compra exclusivamente a través de los canales oficiales

Desde Resurrection Fest Estrella Galicia recuerdan la importancia de adquirir las entradas únicamente a través de los canales oficiales. El festival desaconseja expresamente recurrir a páginas de reventa o plataformas de terceros, ya que no puede garantizarse la autenticidad de los abonos adquiridos fuera de los canales oficiales.

Cada año, decenas de personas llegan a las puertas del festival con entradas que resultan ser falsas, duplicadas o copias de otros tickets. Para evitar este tipo de situaciones, la organización recomienda realizar la compra únicamente a través de la web oficial.

Este jueves, a las 12:00 horas, se abrirá la cola virtual para la venta de los Early Bird. Los interesados deberán acceder puntualmente y estar preparados para conseguir uno de los 10.000 abonos disponibles.