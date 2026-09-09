El festival gratuito cerca de Santiago que no puedes perderte este septiembre: música y gastronomía

Regresa a Sigüeiro, en Oroso, uno de los festivales más esperados del área de Santiago de Compostela: el Psicotroita. El evento gratuito celebra su 11ª edición los días 26 y 27 de septiembre con las actuaciones de Familia Caamagno y la Orquestra do Quince o Los Tiki Phantoms, entre otros.

Psicotroita se ha consolidado como un referente para los amantes de las guitarras, el garage, el punk, el power pop, el surf rock, la psicodelia y otras expresiones de la música popular contemporánea, que este 2026 se reúnen de nuevo en el área recreativa del Paseo do Carboeiro para pasárselo en grande.

Y es que el festival ha logrado mantener su identidad año tras año, apostando por una programación que crea "una experiencia propia alrededor de la música, la fiesta y el encuentro entre el público y los artistas". Así lo ha definido este miércoles el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez, que ha participado en la presentación.

Precisamente, Gómez destacó que esta singularidad es una de las "grandes riquezas del mapa musical gallego". "La diversidad también se construye apoyando propuestas que tienen una manera diferente de entender la música y que consiguen crear comunidad alrededor de una programación muy concreta", añadió el comisario del Xacobeo 2027.

El cartel de Psicotroita

Psicotroita, que cuenta con el apoyo de la Xunta, volverá a reunir este mes de septiembre en Sigüeiro a artistas nacionales e internacionales.

El evento arrancará el sábado 26 con Mujeres, una de las formaciones más reconocidas del rock de guitarras de España, y Familia Caamagno, que presentará su nuevo trabajo, Disco Comarcal, acompañada por la Orquestra do Quince.

La programación incluye también a la banda británica Eel Men, una de las propuestas actuales del punk garage londinense, además de Rager, Pladür y Orquestra Neverloura.

El domingo 27 será el turno del músico argentino Rolando Bruno, referente de la llamada cumbia trash, de los catalanes Los Tiki Phantoms y de su particular universo de surf rock instrumental y de Pídechas o Corpo, que se encargará del cierre.

Cartel de Psicotroita 2026. @psicotroita

El cartel mantiene de esta forma una de las principales características de Psicotroita, que propone una selección artística alejada de las fórmulas más predecibles y basada en la personalidad de los proyectos. Todo ello en un enclave de lujo como el área recreativa del Paseo do Carboeiro, un espacio al aire libre en el que la música se integra con el entorno, ofreciendo una experiencia alejada de los grandes recintos.

El festival, además, contará con puestos de comida populares, con opciones para diferentes gustos y necesidades alimentarias, así como con zonas para sentarse, comer y compartir la jornada sin perder de vista el escenario.

Psicotroita continúa ofreciendo de esta forma, un año más, un plan de lujo para terminar el mes de septiembre. A la pregunta de si se va a celebrar otros diez años más, Manuel Tarrío, organizador del festival, se mostró tajante en 2025: "Psicotroita é un animal preternatural que nos vai enterrar a todos".