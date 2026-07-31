El Noroestiño llenará A Coruña de música y espectáculos familiares del 5 al 9 de agosto

El Festival Noroeste Estrella Galicia volverá a reservar un espacio para el público infantil y familiar con una nueva edición del Noroestiño, que se celebrará del 5 al 9 de agosto en los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña. La programación reunirá durante cinco días conciertos, cuentacuentos y espectáculos participativos pensados para acercar la música en directo a los más pequeños.

La iniciativa, impulsada hace dos años y con el apoyo de la Xunta de Galicia, busca ampliar la oferta del festival más allá de los conciertos y fomentar que las nuevas generaciones descubran la música en directo y las artes escénicas desde edades tempranas.

Las actividades comenzarán el miércoles 5 de agosto a las 18:00 horas con Pablo Díaz, que ofrecerá un espectáculo en el que los cuentos y la música se darán la mano a través de instrumentos como la guitarra, la flauta o la armónica, invitando al público a participar con canciones y melodías.

El jueves 6, también a las 18:00 horas, será el turno de María Faltri, que transformará los jardines en una pista de baile con una sesión de DJ infantil en la que no faltarán juegos, disfraces, instrumentos y música gallega para fomentar la participación de las familias.

La programación continuará el viernes 7 de agosto, a las 18:00 horas, con Magín Blanco y el músico Pablo Vidal, que presentarán Caderno de cores e cancións, un espectáculo interactivo en el que los niños podrán descubrir cómo nacen las canciones a través de melodías, rimas y juegos musicales.

El sábado 8 de agosto habrá doble sesión. A las 12:00 horas llegará Bibopalula: o concerto, un espectáculo basado en la primera serie musical de dibujos animados en gallego, cuyos personajes subirán al escenario acompañados por una banda en directo. Ya por la tarde, a las 18:00 horas, la multiinstrumentista Lydia Botana ofrecerá un concierto en el que combinará canciones en diferentes idiomas con influencias de las culturas que ha conocido durante sus viajes.

La programación concluirá el domingo 9 de agosto, a las 12:00 horas, con Mamá Cabra y su espectáculo Ondamini, una propuesta interactiva que invitará a los más pequeños a cantar, bailar y participar en un divertido "casting" musical.

Todos los espectáculos serán gratuitos. Las actuaciones del miércoles, jueves y viernes comenzarán a las 18:00 horas, mientras que el sábado habrá funciones a las 12:00 y a las 18:00 horas. La última cita, el domingo, será a las 12:00 horas.