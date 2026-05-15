La nueva edición de 'Orballo Cultural' acercará la música en directo a 10 municipios de Galicia

El Edificio Fontán de la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, acogió esta mañana la presentación de una nueva edición de 'Orballo Cultural', dentro de la programación de los Concertos do Xacobeo. El festival acercará la música gallega a una decena de concellos gallegos de la mano de 18 artistas.

En la presentación estuvieron presentes el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, Manu Nogueira y Jose Patiño, del equipo de la organización del evento; así como representantes institucionales de distintos concellos en donde se celebrarán los conciertos como la concelleira de Festas de Santiago, Pilar Lueiro o la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez.

El proyecto tendrá lugar entre los meses de mayo y septiembre, dando comienzo el próximo 24 de mayo en Vimianzo con la actuación de 9Louro, Tapa d'Orella y Kike Varela en la plaza del concello, de 12:30 a 16:15 horas. A estos tres proyectos musicales se unen Baiuca, Balteira, Belém Tajes, Budiño, Caamaño & Ameixeiras, Catuza Salom, De Ninghures, De Vacas con su Vacanal Sinfónica, Fillas de Cassandra, Guliherme Zapata, Lila Downs, Luar na Lubre, Ortiga, Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre y Maricarme, que actuaron en la presentación del programa.

El ciclo continuará en el mes de julio en Tui y Santiago; en agosto en Ribeira, Baiona y Monterrei; y en septiembre en Negreira, Vigo y A Coruña. Está pendiente por anunciar la fecha de cuándo se celebrará en Marín.

"La música gallega está de moda" sostuvo Xosé Merelles, "forma parte de esa Galicia Calidade y para nosotros es muy especial poder incorporar el 'Orballo Cultural' a los Conciertos do Xacobeo". "Estamos transmitiendo nuestra cultura" en unos conciertos que también sirven para "fortalecer ese entramado de artistas, productores y técnicos".

La propuesta va "más allá" de la programación musical, al ofrecer una experiencia alrededor de la identidad gallega a través de la gastronomía y la artesanía.

"Lo que se busca es activar, dinamizar y potenciar nuestro territorio a través de la cultura, sobre todo a través de los conciertos", explicó Nogueira sobre el objetivo del festival que nació en la pandemia, en el año 2020. Asimismo, señaló la importancia de la "sostenibilidad del tejido cultural" para realizar estos eventos gratuitos.

El evento, además de dinamizar y dar a conocer artistas gallegos, también descubre "espacios maravillosos de nuestra tierra", apuntó Patiño que también explicó que "en 'Orballo Cultural' buscamos también acercar la cultura a los pueblos y a la población más pequeña".

"Recuerdo cuando empezamos, cuando Baiuca vino por primera vez, o cuando estaban empezando Tanxugueiras o Fillas de Cassandra y hoy en día estos artistas gallegos son cabeza de cartel no solo en Galicia, sino en toda España y algunos de ellos de manera internacional", rememoró Patiño sobre la importancia de dar "posibilidades y visibilidades" a los artistas gallegos.