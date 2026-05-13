Recorda Fest suma talento gallego con la incorporación de Señora DJ y Galician Army

El Recorda Fest sigue completando su cartel para su cuarta edición y ha confirmado la incorporación de los artistas gallegos Señora DJ y Galician Army, que se suman a una programación en la que ya figuraban nombres como Beret, Cali y el Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Taburete, Hey Kid, Hydn, Inazio, Mafalda Cardenal y Pavlenha.

El festival regresará los próximos 4 y 5 de septiembre al Muelle de Batería de A Coruña, consolidado ya como una de las grandes citas musicales del calendario gallego tras el crecimiento experimentado en sus últimas ediciones. Las entradas continúan a la venta mientras la organización mantiene abierto el anuncio de nuevas confirmaciones para las próximas semanas.

Entre las nuevas incorporaciones destaca Señora DJ, artista natural de Vilagarcía de Arousa que se ha convertido en una de las propuestas más singulares y reivindicativas de la escena electrónica gallega. Desde su debut en 2016 ha construido una identidad propia marcada por sesiones que mezclan disco, pop, sonidos urbanos y techno, con una clara vocación festiva y un fuerte componente social.

Su propuesta artística apuesta por la visibilización de mujeres compositoras y la integración de discursos feministas y pro-LGTBQ+, convirtiendo cada actuación en una experiencia colectiva que trasciende lo puramente musical.

Por su parte, Galician Army aterriza en el festival como uno de los proyectos electrónicos gallegos con mayor proyección nacional. El dúo formado por Alberto Prado y Sergio Vallejo ha logrado consolidarse gracias a una propuesta que mezcla synthwave, electrónica de club y una cuidada estética retro.

Tras darse a conocer con remezclas para bandas como Tanxugueiras o The Rapants, el grupo fue ampliando su universo sonoro con trabajos como “Nós” hasta alcanzar un nuevo nivel con Valuria, su primer álbum íntegramente original y su proyecto más ambicioso hasta la fecha.

La organización del Recorda Fest, impulsado por la promotora gallega Quireza Events, refuerza así su apuesta por combinar grandes nombres del panorama nacional con talento emergente y consolidado de Galicia, una fórmula que ha convertido al evento en una referencia del verano musical en el noroeste peninsular.

El festival cuenta además con el respaldo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia de Turismo de Galicia dentro del programa Concertos do Xacobeo, consolidando una cita que aspira a seguir creciendo como uno de los grandes eventos culturales de septiembre en España.