A Coruña se vuelca con Tinho en el concierto de Operación Triunfo

El concierto de Operación Triunfo en A Coruña llena el Coliseum para apoyar a Tinho ot2025

A Coruña acogió anoche uno de los conciertos más esperados del año: la gira de Operación Triunfo. Una cita que llevó a los 16 concursantes de esta edición de la pantalla de los televisores al escenario del Coliseum, entre ellos el coruñés Martín Yáñez, 'Tinho', uno de los nombres más seguidos por la audiencia gallega.

El espectáculo trasladó al directo el trabajo desarrollado durante su paso por la academia, en el que hubo tiempo tanto para actuaciones individuales, números grupales, nuevos arreglos y algunos de los temas más emblemáticos del programa.

La gente cantando con Tinho, como se emociona 😭😭😭😭 (Del perfil de OT)#GiraOT2025ACoruña pic.twitter.com/oO2nJvM4JC — Silvia 🗻🐦‍⬛ (@silviapmores) April 19, 2026

Sin duda, uno de los hombres de la noche fue Tinho, el coruñés que jugaba en casa, lo dio todo sobre el escenario. De hecho, el cantante lució durante una parte del concierto una camiseta del Dépor y banderas de Galicia, lo que desató la locura de los miles de fans del programa que acudieron hasta el estadio coruñés.

ha podido cantar un poquito de tempestades de sal 💙🤍pic.twitter.com/aY9cDoJN8s — maría 🐭 (@S0GEQUEEN) April 19, 2026

La propia alcaldesa, Inés Rey compartió en sus redes sociales dos vídeos del concierto en el que se ve a Tinho en primer plano: el primero, luciendo la camiseta del Dépor y el segundo, durante un emotivo momento en el que el público coreaba el nombre del coruñés. "Parabéns Tinho por este exitazo na túa cidadade", escribía la regidora.