Más de 60.000 personas asistieron a los conciertos de O Gozo Fest en Santiago de Compostela

Más de 60.000 personas disfrutaron de las dos citas que O Gozo Festival celebró este 2024 en Santiago de Compostela. El 6 y el 13 de julio, miles de personas se acercaron hasta el Monte do Gozo para disfrutar de artistas de repercusión mundial como Ed Sheeran, Mon Laferte, Marshmello o Timmy Trumpet.

Así lo ha informado este lunes la organización del festival, destacando la procedencia del público de casi una veintena de países como México, Japón, Finlandia o Irlanda.

El sábado 6, la capital gallega acogió uno de los conciertos más esperados del verano, el de la estrella británica Ed Sheeran, que actuaba por primera vez en Galicia. Un concierto para el recuerdo en el que el público, de todas las edades, disfrutó al máximo de su directo. Al escenario de O Gozo Fest también se subieron destacados nombres internacionales como los colombianos Bomba Estéreo, Mon Laferte, el grupo alemán Milky Chance, Fillas de Cassandra o la italiana Angelina Mango.

Una semana después, el 13 de julio, miles de personas se volvieron a reunir en el Monte do Gozo para disfrutar del BBF, el "mayor festival de música electrónica celebrado hasta la fecha en Galicia". Una cita en la que pudieron disfrutar de artistas como Marshmello, Hardwell, Timmy Trumpet o Armin Van Buuren.

Éxito de crítica y público

O Gozo Festival, que nació en 2023 con el apoyo de la Xunta, a través de la Axencia Turismo de Galicia, se consolida en su segunda edición con un "éxito rotundo de crítica y público", señalan desde la organización.

El festival arrancó el pasado 6 de abril con el concierto de las mexicanas The Warning en Santiago, que colgaron el cartel de sold out. Los siguientes conciertos fueron en A Coruña, Queens of the Stone Age y Maná.

Además, la canadiense Loreena McKennitt actuó en Vigo, donde agotó entradas y ofreció uno de los conciertos más especiales de los últimos años.

En esta segunda edición queda un último concierto. Será el de Rod Stewart el próximo 15 de diciembre en el Coliseum de A Coruña, la única fecha que ofrecerá en España.