A Coruña declara oficialmente la emergencia sanitaria por el conflicto de basuras

A Coruña entrará este lunes en situación de emergencia sanitaria. Así lo ha confirmado la alcaldesa, Inés Rey. El decreto entrará en vigor a las 15:41 horas, cuando se cumplirán 72 horas desde que la empresa concesionaria recogió la notificación enviada el pasado viernes.

Esta situación permite al Concello contratar una nueva empresa para que se encargue del servicio, que deberá disponer de forma inicial de 13 camiones y 32 operarios. Se recibirán ofertas hasta las 10:00 horas del 24 de jullio, plazos marcados por la ley, y la empresa que resulte adjudicataria empezará a trabajar de forma inmediata, pudiendo ser incluso el día 25, pero sin fecha de final para recoger en los puntos de la ciudad con riesgo para la salud.

Se ha creado, a su vez, una comisión de seguimiento de la emergencia, que está presidida por la propia Inés Rey y de la que forman parte varios concejales. Servirá para seguir de manera diaria la evolución del conflicto.

Sin cesiones

Con respecto a las diferencias con el conflicto de 2022, cuando se tardó apenas una semana en declarar la emergencia sanitaria, Inés Rey ha afirmado que en aquel momento no existía una huelga declarada. Al tratarse de un derecho fundamental recogido en la Constitución, el Concello ha necesitado recabar diversos informes, requisitos y plazos para poder llegar al decreto que hoy se firma. "Os prazos semellan longos, pero son os da lei", explicó Rey.

La alcaldesa ha vuelto a definir la situación de "chantaje", afirmando que, "después de 18 años, hay un gobierno que dice no al chantaje y la extorsión. Una cosa es el derecho a la huelga y otra el chantaje y los actos vandálicos". Rey ha afirmado que por parte de la empresa se están llevando a cabo expedientes sancionadores a los trabajadores, para quienes ha dicho que "no va a haber cesiones. No se van a retirar sanciones a cambio de recoger ni se van a retirar los expedientes sancionadores".

"Hasta ahora hemos jugado con unas reglas. Se acabó ese juego, no va a haber vuelta a la casilla de salida. Se acabó el tiempo de las huelgas salvajes que extorsionan y chantajean a toda una ciudad. Las consecuencias serán en el ámbito laboral", sentenció la alcaldesa.

Con respecto a la quema de contenedores, que el Concello estima que han sido 100 desde el inicio del conflicto suponiendo daños valorados en 280.000 euros, Rey ha solicitado refuerzos a la Policía Nacional en forma de más efectivos. Además, se sigue trabajando en la investigación y se espera tener avances pronto en la misma.

Los empresarios se movilizan

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería ha empezado a moverse a raíz de la situación tanto diurna con la basura en las calles y los malos olores, como nocturna con la quema de contenedores y residuos. Desde la asociación han emitido un comunicado en el que piden colaboración para identificar a los autores de los incendios. "Estos hechos son muy graves y no pueden quedar impunes", afirman.

Piden que si se posee alguna conversación, foto, o indicio se les comunique para poder recopilarlo todo y ponerlo así en conocimiento de las autoridades. Se puede contactar con ellos a través del chat de WhatsApp o en el 981 295 400.