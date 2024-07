La última vez que A Coruña decretó la emergencia sanitaria, ¿qué ocurrió en 2022?

En poco menos de 12 horas se termina el plazo que Inés Rey dio a PreZero y STL para recoger la basura. A las 8:00 horas de este lunes, el Concello de A Coruña declarará la emergencia sanitaria, salvo que toda la basura esté recogida para entonces, algo que parece altamente improbable dada la acumulación que hay en toda la ciudad.

A Coruña lleva más de 25 días sumida en un conflicto que está dejando estampas como las de contenedores desbordados e incendiados y aceras abarrotadas de bolsas de basura y residuos, que en muchos casos impiden la circulación peatonal o afectan a los comercios a pie de calle.

Sin embargo, esta es una situación que a muchos ciudadanos de A Coruña les resulta familiar. En febrero de 2022, A Coruña se vio envuelta en un conflicto similar, que también acabó en la declaración de la emergencia sanitaria por parte de Inés Rey.

¿Qué pasó?

Por aquel entonces, el conflicto con la recogida de basura tuvo un recorrido "menor", ya que la declaración de emergencia sanitaria llegaba apenas una semana después de que se iniciara el problema, que ya dejaba la ciudad llena de basura y suciedad.

El Concello tomaba esta decisión para garantizar la recogida de basura en la ciudad. El decreto permitió a Inés Rey iniciar los procedimientos correspondientes para sancionar a las empresas concesionarias de recogida y limpieza por el incumplimiento del contrato.

Dicho decreto permitió también la contratación extraordinaria de personal, la cual fue encargada a la empresa Tragsa, para poder prestar un servicio que permita retirar toda la basura acumulada en la ciudad. "No vamos a permitir que se use a los coruñeses como rehenes de un conflicto del que no tenemos constancia", decía Inés Rey en febrero de 2022, unas declaraciones similares a las que ha emitido en las últimas semanas.

En aquella ocasión, según la alcaldesa, la recogida "no llega ni a la mitad las toneladas que se están depositando en Nostián". Durante este verano, ha habido días en los que la recogida no ha superado el 30% de media, con barrios por debajo incluso del 15%.

Un mes después

Inés Rey declaró la emergencia sanitaria el 28 de febrero de 2022, pero no le puso fin hasta más de un mes más tarde: el 6 de abril del mismo año. "Hoy mismo, miércoles, he decretado el fin de la emergencia sanitaria al haberse restablecido el servicio con normalidad, y cesar los servicios complementarios que estaba prestando la empresa Tragsa", decía la alcaldesa entonces.

UTE A Coruña Limpieza y PreZero recuperaban sus servicios habituales tras llegar a sendos acuerdos con los trabajadores. Sin embargo, las calles de la ciudad siguieron arrastrando las consecuencias del conflicto, haciéndose eco los vecinos en redes sociales de la gran cantidad de cartones acumulados en las calles.