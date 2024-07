La primera vez de Ed Sheeran en Galicia: un concierto épico con fuegos artificiales

Tras las grandes actuaciones de Fillas de Cassandra, Angelina Mango, Mon Laferte, Milky Chance y antes de la clausura de Bomba Estéreo, llegaba uno de los momentos más esperados de O Gozo Fest y para muchos incluso de todo verano.

Mientras se ponía el sol, el artista britanico Ed Sheeran se subía al escenario entre aplausos de un público que, emocionado, recibía al cantautor y músico en su primer concierto en Galicia.

'Castle on the Hill' fue la cancion elegida por Ed para comenzar un show en el que no faltaron fuegos artificiales que nos adelantaban que las siguientes casi dos horas iban a ser puro espectáculo. Así fue.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Quincemil Santiago (@quincemilsantiago)

Sheeran, que cita a artistas como Danien Rice, Eminem, Bob Dylan o The Beatles como sus más grandes influencias, demostró sobre el escenario de O Gozo Fest que sus temas son himnos intergeneracionales que Galicia tenía ganas de escuchar en directo para tratar de seguirle el ritmo a este músico que lo dio todo la pasada noche del 6 de julio.

Ese público cantó al unísono canciones como 'Perfect', 'Thinking Out Loud', 'Photograph' e incluso 'The A Team', uno de sus primeros sencillos publicado hace ya 14 años y que Ed presentó recordando cuando comenzó a cantarla en pequeños escenarios de bares casi vacíos: "Ahora cierro los ojos recordando aquello y cuando los abro... estáis miles de personas ante mí", compartió conmovido el artista.

Por si su voz extraordinaria y el gran dominio de la guitarra no fuesen suficientes, una puesta en escena llena de luces, efectos especiales e incluso fuegos artificiales acompañaron al artista durante la hora y media que duró la actuación, en la que no faltó interacción del músico con el público.

Ed Sheeran. Mark Surridge. Monte do Gozo.

Tras unos espectaculares fuegos artificiales que presagiaban el final, el público le suplicó a Sheeran una última canción; pero él ya lo había dado todo y se despidió cariñosamente de la multitud allí presentes: "Gracias, thank you so much for coming: please get home safe".

Ed Sheeran continuará ahora con su gira por Europa habiendo ya dejado en Santiago un concierto épico que ocupará un lugar muy especial en los recuerdos de miles de personas.