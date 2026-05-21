Pull&Bear lanza una colección cápsula inspirada en el Gran Hotel La Toja, con pop-up incluida

El verano huele a sal, a terrazas frente al mar y ahora también a La Toja. Pull&Bear y Eurostars Hotel Company se han unido para lanzar una nueva colección cápsula inspirada en el universo del Eurostars Gran Hotel La Toja, uno de los hoteles más emblemáticos de Galicia y símbolo histórico del turismo wellness en España.

La colección, fotografiada en los propios espacios del hotel y sus jardines frente al Atlántico, toma como referencia la esencia clásica del resort veraniego y la transforma en una propuesta fresca, luminosa y con guiños vintage. Una mezcla entre moda y escapada que busca capturar ese ritmo pausado de los veranos en las Rías Baixas.

Azules intensos, blancos y amarillos dominan una línea claramente inspirada en el paisaje atlántico y en la identidad visual del histórico establecimiento. Las rayas, presentes en varias de las prendas, recuerdan también al imaginario elegante y relajado que durante décadas ha acompañado a La Toja.

La colección incluye camisas oversize, shorts, prendas de punto ligero y básicos cómodos pensados para acompañar los días de calor desde una estética desenfadada pero cuidada. Todo ello con una clara inspiración resort que conecta directamente con la esencia del hotel gallego.

Pull&Bear Gran Hotel La Toja PopUp

Más allá de la ropa, la colaboración refleja una tendencia cada vez más presente: la unión entre moda, viajes y experiencias lifestyle. Los hoteles dejan de ser solo lugares de paso para convertirse también en espacios creativos, capaces de inspirar colecciones, tendencias y nuevas formas de entender el ocio.

Y pocos lugares encajan mejor en esa idea que el Eurostars Gran Hotel La Toja. Inaugurado a comienzos del siglo XX en plena isla de La Toja, el hotel lleva décadas siendo uno de los grandes referentes del turismo termal y vacacional en España. Su arquitectura clásica, el entorno natural y la tradición vinculada a las aguas mineromedicinales han convertido al establecimiento en un icono del descanso en Galicia.

La colección ya está disponible en tiendas seleccionadas y en la web de Pull&Bear. Además, hasta el 23 de mayo, los jardines del hotel acogen una pop up efímera donde los huéspedes pueden descubrir y comprar las prendas en el mismo lugar que inspiró la campaña.