Teoría del contraste: así tienes que maquillarte para sacarte partido este otoño en A Coruña

Desde el Blush blindness –en español, 'ceguera del colorete'–, que hace referencia a aquellas personas que no son capaces de ver que se han excedido a la hora de aplicarse el colorete, al Island Girl make up, el look de maquillaje que propone trasladarnos a una isla desierta sin salir de la ciudad, TikTok está repleto de tendencias de belleza que se vuelven virales en cuestión de horas.

De hecho, la red social china se ha convertido en los últimos años en la plataforma ideal para unir a beauty junkies de todo el planeta en un espacio en el que compartir trucos, tutoriales, rutinas de skincare y descubrir productos y marcas a base de virales. Sin embargo, la última tendencia que circula entre los usuarios de la red en las últimas semanas va más allá de ser algo pasajero.

Creada por la maquilladora francesa Aliénor, el contrast make up propone un método de maquillarse en función del contraste que exista entre tus rasgos naturales con el objetivo de crear una armonía visual y crear así un aspecto general más favorecedor. Dicho de otra manera, si alguna vez has notado como un pintalabios nude ha apagado tu rostro o sientes que los ojos ahumados te hacen parecer cansada probablemente se deba a que los tonos utilizados no concuerdan con tu nivel de contraste.

¿En qué consiste la técnica del Contrast make up?

El método del contraste distingue entre tres niveles –bajo, medio y alto– en relación con tus rasgos. Principalmente piel, ojos, pelo y cejas. De acuerdo con esta teoría no se trata tanto del color en cuestión sino de la diferencia que se establece con el tono de la tez. Y es que, aunque el maquillaje puede utilizarse para crear contrastes, la tendencia consiste en adaptarlo para que sea lo más armónico posible con tus rasgos.

Así, si tienes el pelo rubio y la piel clara, o si tu pelo es negro y tu piel oscura, casi seguro que tu belleza es de bajo contraste, lo que significa que el tono de tu piel y el de tu cabello casi coinciden. La categoría de contraste medio se define por una piel clara a media y un pelo castaño o miel, dorado o caramelo, cualquier combinación en la que el tono de tu cabello sea ligeramente más oscuro que tu tono de piel.

Daisy Edgar-Jones y Jessica Alba pertenecen a este grupo, por ejemplo, al igual que la mayoría de las pelirrojas como Jessica Chastain. Por último, si tu piel es clara o media y tienes el pelo marrón chocolate como Anne Hathaway, lo más probable es que tu contraste sea alto. Hay que recordar, no obstante, que la coloración de los rasgos de cada persona es única y que estos ejemplos son solamente puntos de referencia.

Sin embargo, una vez que hayas elegido tu nivel de contraste estarás a un paso más cerca de encontrar el look que más te favorezca. En otras palabras, esta técnica sería una suerte de atajo para encontrar lo que se verá armónico y natural en tu rostro en un mar de tendencias y productos virales.

El maquillaje que más te favorece según tu nivel de contraste

Una vez que hayas averiguado tu nivel de contraste –Aliénor ha creado un filtro de TikTok que puedes utilizar para saberlo. Basta con elegir tu tono de piel y comparar las características del filtro con tu rostro–, este sería el tipo de maquillaje que funcionaría mejor en cada caso, según esta teoría.

Contraste bajo

En este caso, lo que mejor funciona es un maquillaje suave, sin transiciones bruscas y de tonos naturales. Sin embargo, esto no significa que siempre debas optar por un efecto no make-up, sino que la clave aquí reside en regular la intensidad del color. Para un look armonioso, lo mejor es elegir un color más intenso que tu tono de piel, pero suave.

Contraste medio

Cuando existe una ligera diferencia entre el rostro, el pelo, los ojos y las cejas, conviene complementarlo con un poco de intensidad en el pintalabios y el colorete. Por ejemplo, si tienes los ojos especialmente oscuros, puedes recurrir a un efecto ahumado en las sombras para darles más intensidad y reducir el contraste entre el tono de tus ojos y el de tu piel.

Contraste alto

Cuánto más oscuro sea el pelo y más clara la piel, los ojos o las cejas, mayor será el contraste. Unos ojos ahumados y/o un pintalabios intenso, sobre todo rojo, pueden aportar equilibrio