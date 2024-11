Brad Davison, a punto de ser padre: "Baby Maya animará fuerte al Obradoiro en Santiago"

Brad Davison tiene 25 años, es natal de Minnesota (EE. UU.) y durante toda la temporada formará parte del Obradoiro CAB. Después de seis partidos jugados en esta nueva temporada dirigida por Gonzalo Rodríguez, el estadounidense se alejará por un tiempo de sus compañeros y de su equipo para volver a su país natal y acompañar a su mujer durante la recta final del embarazo.

Antes de que se subiese a un vuelo para cruzar el Atlántico, en Quincemil hemos hablado con él sobre primeras sensaciones en el equipo, su trayectoria previa y su inminente nueva vida como papá, pues antes de final de año él y su mujer estarán de vuelta en Santiago con la pequeña "Baby Maya".

Brad Davison durante un partido. Monbus Obradoiro

Creo que no es tu primera experiencia en España puesto que has jugado en Alicante previamente. ¿Qué tal estás llevando adaptarte a tu nueva vida aquí? Supongo que entre Alicante y Santiago has notado un cambio de clima.

Me estoy adaptando muy bien a Santiago, me gusta mucho el ambiente, la comida y la gente, que ha sido muy agradable tanto conmigo como con mi familia. Con respecto al clima sí, llueve bastante más aquí que en Alicante, pero igualmente me gusta mucho. Nos encantan las nuevas experiencias, Alicante fue genial y estamos emocionados por todo lo nuevo que viviremos en Santiago.

¿Y cómo estás llevando el tema del idioma? ¿Tienes pensado aprender castellano o incluso un poco de gallego?

Estudié español durante cuatro años mientras estaba en la escuela secundaria, entonces sí que puedo entender el idioma bastante bien. Sin embargo, hablar español es más difícil para mí. Aun así trato de hablarlo con mis entrenadores y compañeros de equipo. Espero ir mejorando a medida que vaya hablándolo más.

¿Qué destacarías de la ciudad, de Santiago? ¿Estás a gusto viviendo aquí?

Mi familia y yo estamos muy cómodos viviendo aquí. Hemos encontrado nuestra cafetería favorita - el Hotel Costa Vella - así como nuestros restaurantes y lugares favoritos para pasear. Nos encanta probar nuevas comidas y conocer gente. ¡Santiago está siendo genial para todo eso que queremos!

Si algo caracteriza a la ciudad es lo volcada que está la afición hacia su equipo, el Obra. ¿Has notado ese cariño y esa emoción desde las gradas en estos primeros partidos jugados aquí?

El ambiente de la afición cuando hemos jugado en casa ha sido genial. A medida que avanza la temporada seguiremos trabajando duro para mejorar y representar a este club desde el nivel que se merece. Los fanáticos se merecen grandes partidos y eso es lo que pretendemos ofrecerles.

Y sobre tus compañeros, en la presentación de la plantilla vi que había muy buena sintonía entre todos vosotros. ¿Qué destacarías de ellos?

El equipo está lleno de grandes jugadores de baloncesto y lo que es más importante: de grandes personas. Todos estamos agradecidos por la oportunidad de estar aquí y emocionados por continuar fortaleciendo nuestras relaciones a medida que avanza la temporada. Lo más destacado de este equipo es que ha reunido a jugadores de todo el mundo para que aprendamos a jugar juntos por un objetivo común.

Brad Davison durante un partido de baloncesto. Monbus Obradoiro

En el Obradoiro juegas en la posición de escolta, la misma en la que jugaban grandes nombres del baloncesto como Kobe Bryant o Michael Jordan. ¿Has tenido o tienes referentes en el mundo del basket?

Mis modelos a seguir en el baloncesto han sido mis hermanas, jugaban a un alto nivel y siempre disfruté mucho aprendiendo de ellas.

Ahora hablando un poco sobre ti, ¿A qué edad empezaste a jugar al baloncesto y en qué momento decidiste dedicarte a ello profesionalmente?

Juego al baloncesto desde que tengo uso de razón. Crecí en una especie de gimnasio de baloncesto porque seguía a mis hermanas a sus partidos, entonces siempre tenía una pelota de baloncesto en mis manos. Cuando terminé mi carrera universitaria, tomé la decisión de continuar jugando al baloncesto profesional junto a mi esposa. Ambos jugamos juntos profesionalmente.

Estás en plena cuenta atrás para convertirte en papá (¡Felicidades, por cierto!). ¿Volverás a USA para que tu hija nazca allí?

¡Gracias! Sí, se espera que nuestra pequeña nazca a principios de noviembre y mi plan es volar de vuelta a Estados Unidos para estar allí con mi esposa durante el parto y disfrutar de mi bebé recién nacida.

¿Crees que tu carrera profesional cambiará algo con el hecho de que te conviertas en papá?

Creo que lo único que cambiará será mi perspectiva sobre la vida y el baloncesto. Me esforzaré aun más por representar y enorgullecer a mi familia cada vez que tenga la oportunidad de pisar la cancha de baloncesto y competir. Estoy agradecido de tener a mi familia conmigo en este viaje.

¿Veremos antes de final de año a un nuevo pequeño aficionado animándote en las gradas del Multiusos Fontes do Sar?

¡Por supuesto! Mi esposa y mi hija estarán en cada partido que puedan. Baby Maya animará fuerte al Obradoiro en Santiago.