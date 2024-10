Si notas la piel seca este otoño en A Coruña, toma nota de estos sérums súper hidratantes

Tanto para los novatos en el cuidado de la piel como para los que siguen su rutina de skincare a rajatabla, el ácido hialurónico es un ingrediente esencial. Y es que este potente activo con poder para atraer y retener el agua en hasta 1.000 veces su peso, es uno de esos ingredientes naturales que facilita la hidratación, firmeza y elasticidad de la piel. Lo cierto es que no se trata de nada nuevo.

El ácido hialurónico está presente en casi todos los productos hidratantes desde hace décadas, pero no ha sido hasta hace poco cuando las marcas han decidido ponerlo en primer plano y sacar a relucir todo su potencial. Pero ¿qué es en realidad el ácido hialurónico? Que el nombre no te lleve a engaño, porque se trata de una sustancia que se encuentra de manera natural en nuestro organismo y, por este motivo, la piel –grasa, seca, madura o acneica–, responde tan bien cuando se introduce de manera artificial.

Se encuentra en casi todas las células de la piel y actúa como un cojín que mantiene la humedad atrapada justo debajo de la superficie. Sin embargo, desafortunadamente nuestras reservas de esta sustancia se agotan con la edad, por lo que añadirla ahora es lo mejor que se puede hacer. De ahí la importancia de incluir un sérum con ácido hialurónico en nuestra rutina de belleza.

¿Cuándo se debe aplicar un sérum con ácido hialurónico? Se puede aplicar tanto por la mañana como por la noche, justo antes de cualquier otro sérum de tratamiento que estemos utilizando pero, eso sí, después de realizar una correcta limpieza facial.

La recomendación es aplicar unas gotas –no es necesaria mucha cantidad porque se trata de un producto concentrado–, en el rostro y en el cuello y dar un pequeño masaje hasta su completa absorción. A la hora de decantarse por uno u otro producto entre la gran cantidad de opciones que existen en el mercado, no hay uno que se posicione como mejor, sino que hay que tener en cuenta cuál es nuestro tipo de piel y qué necesidades tiene.

Por ello, te dejamos una selección con cinco sérums con ácido hialurónico a tener en cuenta.

Sérum Hyaluronic Acid Intensifier, de Skin Ceuticals

Sérum Hyaluronic Acid Intensifier. Skin Ceuticals

Por qué merece la pena: Está pensado para la hidratación superficial, por lo que atenúa el aspecto de las líneas de expresión y los pliegues. Su fórmula ligera y gelatinosa contiene vitamina E, que aporta una doble hidratación, como humectante (absorbe el agua en la piel) y como emoliente (retiene el agua en la piel). Además, es una buena opción para usar tanto después como entre inyectables como los rellenos dérmicos con ácido hialurónico.

Plum Plump Hyaluronic Serum, de Glow Recipe

Plum Plump Hyaluronic Serum. Glow Recipe

Por qué merece la pena: Este sérum de textura sedosa contiene una mezcla de ácido hialurónico de cinco pesos moleculares distintos para hidratar la piel a todos los niveles. También destacan los tres tipos de ciruela, que aportan antioxidantes que iluminan la tez, un ligero aroma afrutado y una hidratación intensa. Además, su textura ligeramente pegajosa lo convierte en una prebase de maquillaje ideal, especialmente para personas con imperfecciones y cutis irregular.

Sérum Hyaluronic Concentrate, de Isdin

Sérum Hyaluronic Concentrate. Isdin

Por qué merece la pena: ¿Te preocupan los poros? No hay problema. Este sérum no

comedogénico y sin aceites no sólo contiene varios tipos de ácido hialurónico, sino que el Concentrado Hialurónico Isdinceutics de Isdin también contiene extracto de lenteja, que puede ayudar a afinar los poros, por lo que es una gran opción para pieles grasas y propensas al acné.

Sérum de ácido hialurónico con ceramidas, de Paula’s Choice

Sérum de ácido hialurónico con ceramidas. Paula’s Choice

Por qué merece la pena: Un solo pump este sérum concentrado es suficiente para todo el rostro. Su fórmula combina ácido hialurónico con ceramidas y pantenol calmante para combatir la sequedad y la deshidratación. Se puede mezclar con la crema hidratante para obtener un plus de hidratación o, incluso, aplicar en el contorno de ojos, solo o mezclado con tu crema para esa zona.

Sérum de ácido hialurónico Hyalu B5, de La Roche-Posay

Sérum de ácido hialurónico Hyalu B5. La Roche-Posay

Por qué merece la pena: Este sérum de farmacia contiene no uno, sino dos tipos de ácido hialurónico puro que, junto con vitamina B5, trabajan juntos para hidratar la piel de forma inmediata y a largo plazo. Su precio es asequible y es apto para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles.