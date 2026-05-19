Viajar por el mundo con el paladar en Santiago: "No hay ningún plato que la gente rechace probar"

A Santiago de Compostela llegan cada año miles de personas de diferentes países. Con el Camino como principal polo de atracción, la capital gallega recibe la visita de ciudadanos de Portugal e Italia, pero también de Japón o Estados Unidos.

Una amplia variedad de visitantes que buscan visitar la Catedral, la Alameda o pasear por la zona vieja sin olvidarse de llenar el estómago. Y es que no hay nada como la gastronomía gallega elaborada con conocimiento y cariño. El pulpo, la empanada o el marisco son platos que no pueden faltar para ningún turista.

Sin embargo, aquellos que residen en la ciudad también tienen la oportunidad de viajar a través del paladar. Santiago dispone de una amplia variedad de restaurantes con cocina de diferentes partes del mundo que permiten saborear opciones culinarias muy diferentes a las autóctonas.

Cocina palestina, marroquí o fusión

Una de las últimas aperturas, y también una de las más novedosas, ha sido Jerusalem. Ubicado en rúa das Casas Reais, es el segundo negocio de Nader Kadora del Río, de padre palestino y madre gallega, que ya había abierto un restaurante en Vigo: "En 2016 nace la idea de introducir la comida palestina en Vigo para acercar la cultura y la comida palestina a los gallegos. Introducimos por primera vez en España el shawarma tradicional".

Tras hacer varios eventos en Santiago y ver la buena la aceptación de sus platos, elaborados siguiendo las recetas de la abuela de Nader Kadora, decidieron abrir un local de comida para llevar. "Estamos muy agradecidos por el acogimiento. Sentimos mucho el cariño de los vecinos y los turistas", indica el responsable de Jerusalem.

Nader Kadora del Río, además, lleva en exclusiva la distribución de la bebida Palestine Drinks, a través de la que se apoya al pueblo palestino. "Queremos revivir la cultura palestina y que no se olvide Palestina", reivindica el propietario de ambos restaurantes, que señala que los gallegos se atreven a probar sus platos y los valoran mucho.

Uno de los platos de Nömada Dâr. Cedida

Ilham El Kartit abrió recientemente Nömada Dār, un restaurante de cocina marroquí que complementa a su exitosa Nömada Café. La joven explica que los clientes se animan a probar cosas nuevas y que tienen reservas a diario, con el local lleno: "Mucha gente visitó Marruecos y nos dice que tenía ganas de tener algo así en Santiago. No son reacios a probar".

Nömada Dār dispone de espacio para 45 comensales. Decorado para que la inmersión sea total, el cuscús es uno de los platos que más se vende: tanto en su versión vegetariana como con carne de ternera, pollo o cordero. "Estamos pensando hacerlo sin gluten. Nuestros postres ya están adaptados sin gluten y tenemos opciones veganas", añade Ilham El Kartit sobre este local que admite mascotas y que próximamente abrirá su terraza.

A Viaxe lleva casi ocho años abierto en Santiago, donde fusiona cocina peruana y gallega sin dejar de dar la vuelta al mundo a través de los platos que prepara. "Viajamos mucho cuando tenemos tiempo libre e intentamos adaptar esos platos a Perú y a Galicia", explica Tomás Rubio.

"Nos da mucha alegría cuando vienen niños pequeños o gente mayor y les gusta. Es una forma de que la gente viaje a través de lo que come" Tomás Rubio, copropietario de A Viaxe

Este restaurante trabaja con productos locales como pescado de bajura y vegetales de proximidad. Una materia prima con la que crean propuestas gastronómicas que gustan a sus clientes: especializados en pescados crudos marinados y aliñados, el copropietario de A Viaxe reconoce que "a mucha gente que no nos conoce le suele costar la textura".

"En Santiago empieza a haber una multiculturalidad con diferentes tipos de cocinas del mundo que enriquece. Y si esas cocinas del mundo se adaptan al producto gallego, es maravilloso", señala Tomás Rubio, que añade: "Nos da mucha alegría cuando vienen niños pequeños o gente mayor y les gusta. Es una forma de que la gente viaje a través de lo que come".

Clásicos que no fallan

El sushi japonés y la comida china son ya dos clásicos en Santiago, donde desde hace tiempo también triunfa el ramen. Ming Liu es el dueño de Ramen Okaeri, abierto desde hace dos años. Especializado en ramen, bubble tea y algunos aperitivos japoneses y asiáticos, el ramen y el pollo karaage (pollo frito japonés) son los platos más demandados en este local.

"No hay ningún plato que la gente rechace o tenga miedo de probar", explica Ming Liu, que añade: "Los compostelanos están bastante abiertos a probar platos nuevos y sabores diferentes". Ramen Okaeri tiene clientes tanto locales como turistas, entre los que se encuentran aficionados al anime y gente joven.

Platos de Ramen Okaeri en Santiago. Cedida

Charly Chen es el gerente de Sabores de Qingtian, un restaurante chino que abrió hace tres años con comida típica de este condado. El joven explica que fueron muy bien recibidos por los clientes, ya acostumbrados y conocedores de la cocina típica de China. Incluso los peregrinos hacen parada en el establecimiento: "Hay mucha gente que viene del Camino de Santiago".

Las gyozas, empanadillas hechas a la plancha con rellenos caseros, son el producto estrella de este establecimiento: "A veces las que se venden en los restaurantes son industriales, en nuestro caso son caseras y eso marca la diferencia", explica Chen, que añade que el local también está especializado en los bao y las albóndigas de tofu fritas.

Gyozas de Sabores de Qingtian. Cedida

La italiana es, seguramente, la cocina internacional por excelencia y una de las favoritas para muchos gallegos. "A Santiago llegó un poco tarde pero se están implantando negocios muy buenos de cocina internacional, a la gente le gusta probar cosas nuevas y variadas", explica la propietaria de Sicilia in Bocca, Isabel Blanco.

La cocina italiana está muy asentada en Santiago, aunque en este restaurante notan que los comensales piden más pasta al mediodía, mientras que por la noche se decantan por la pizza. "Nuestra experiencia es que todo lo nuevo tiene muy buena acogida", añade la responsable de este negocio.

Más allá de la pizza, que es la gran favorita, y la pasta, los clientes de Sicilia in Bocca también piden las focaccias, que en el restaurante rellenan con embutidos italianos como salami picante o quesos ahumados. La burrata es también un éxito asegurado.

Los venezolanos son los extranjeros que más viven en Santiago. Algo que influye en la gastronomía de la ciudad, donde es posible disfrutar de restaurantes como Cuyagua. "Al principio fue más complicado porque no se aceptaba probar algo nuevo, pero después del coronavirus cambió todo. La gente empezó a venir cada año más, también del círculo español", explica el gerente del negocio, David Maestre.

Cachapa de Cuyagua. Cedida

Las arepas son los productos más demandados, con la reina pepiada como estrella, aunque también triunfan las cachapa. "Es como una crepe de maíz rellena con queso de mano y carne", señala Maestre, que añade que este último fue uno de los artículos que más reticencias generó al principio y, sin embargo, es uno de los favoritos ahora.

Los clientes de Cuyagua son tanto locales como personas de origen latino que residen en Santiago o turistas. "Nuestra intención siempre ha sido dar a conocer nuestra comida", indica Maestre, que añade: "Al principio se conocía algo nuestra cocina porque en Galicia hay muchas familias de venezolanos, los más mayores conocen un poco".