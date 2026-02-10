Estas son todas las propuestas y locales que participarán en Santiago(é)Tapas

Una de las citas gastronómicas más importantes de Santiago está a punto de dar comienzo. El 19 de febrero arranca una nueva edición del concurso Santiago(é)Tapas, con un total de 76 propuestas (8 más que en 2025) procedentes de 48 locales de hostelería (6 más que en la edición anterior) de las que se podrán disfrutar hasta el 8 de marzo, día que finaliza el concurso.

Los locales están distribuidos en ocho (é)Tapas que llevan los nombres de los Caminos de Santiago. Además, se establecieron tres rutas de interés especial: dulce, vegetariana y sin gluten. El Santiago(é)Tapas es, así, el único concurso de tapas de Galicia que cuenta con un itinerario apto para personas celíacas, avalado por la Asociación de personas celíacas de Galicia (ACEGA).

Rutas participantes

Las ocho rutas o itinerarios en los que se distribuyen los locales participantes son:

Camiño Inglés: con Pico de Galo, A Porta Verde, O Testo, Entreportas, A Carrilana y La Culpable.

Camiño primitivo: con A Fuego Lento, Suso, O'Flanagan's, Redes, Nómade, Vilar 64, Los Caracoles.

Vía da Prata: O Sendeiro, Quitapenas, Mercedes, Beher, A Ostrería.

Camiño de Inverno: Vitela, Xuntanza, Mori, Sindueña, Sessanta & Novanta, El Muelle, Cacao.

Camiño Portugués: A Vaquiña, Bodeguilla de Santa Marta, Artesana, La Planta, El Estudio.

Camiño Francés: Oca Puerta del Camino, Bodeguilla de San Lázado, O Afiador, Arauxa, Atahualpa.

Camiño Fisterra-Muxía: El Rincón de Yobeida, As Margaritas, El Cártel de Mawey, La Morena, A Lareira, Marte

Camiño do Norte: Avenida 213, A Maceta, Black Cat, A Moa, Casas Chico, Orixe, A Medusa.

Tapas participantes

En la (é)Tapa del Camiño Primitivo se podrá disfrutar de las tapas: Unha volta de Rosca (Vilar 64), Grelo, Unto e San Simón (Nómade), Vieira de Vaca (Nómade), Tony Crocket (Redes), Steak Urkel (O' Flanagan's), Notoroius P.I.G (O' Flanagan's), Champ Norris (O' Flanagan's), Románico de Transición (Suso), Cornete á Feira (Suso), Piña Rustrida (A Fuego Lento), O Cachelo Recheo (A Fuego Lento), Bolo do Pote (Los Caracoles) y Camiño Francés (Vilar 64).

En la (é)Tapa del Camino Inglés: Bica Mantecada Galega (A Carrilana), Cáeche a babilla (Pico de Galo), Taco Cochinita Pibil vegano (La Culpable), Quesabirria de lacón e grelos (La Culpable), Chimichanga (La Culpable), Rústica (A Carrilana), Nabo Cocido (Entreportas), Falso Niguiri de Bonito Thai (O Testo), Cenorias Glaseadas (A Porta Verde), Xarrete Mami (Pico de Galo) y Colimolenitas (Pico de Galo).

En la (é)Tapa del Camino do Norte: Unha xícara vegan (A Medusa), Cordeiro de Dior (Orixe), A tosta da Churrusquiña (Avenida 213), Torrada á nosa maneira (Casas Chico), Polbo diferente (Casas Chico), Dobre cacao (A Moa), Faceira-cogomelo (A Moa), Dobres (Black Cat), Coliflor crocante á barbacoa (Black Cat), Alfábega e cítricos (A Maceta), Flan de Tetilla á castaña (Avenida 213) y A tentación do polbo (Avenida 213).

En la (é)Tapa del Camino Fisterra-Muxía: Donuts de Marte (Marte), O agochado (A Lareira), Ópera de Sordo (La Morena), PulOlivia (La Morena), Gaita de porco, con Padrón (El Cártel de Mawey), Terra e mar (As Margaritas), Tropicacheira (El Rincón de Yobeida) y Ría e brisa de lima (El Rincón de Yobeida)

En la (é)Tapa del Camino Francés: A causa galega (Atahualpa), Terra, mar, montaña (Arauxa), Octopus (O Afiador), Barro, porco, queixo (O Afiador), Taco galego (Bodeguilla de San Lázaro), Churro, cacao, Orujo (Oca Puerta de Camino) y Pataca, fazula, torresmo (Oca Puerta de Camino).

En la (é)Tapa del Camino Portugués: Tendón de tenreira (El Estudio), Pataca minuta (La Planta), Masa de vaca (La Planta), Castelo da Rocha (Artesana), Papaorella (A Vaquiña) y Crocante de bacallau á galega (Bodeguilla de Santa Marta).

En la (é)Tapa del Camino de Invierno: Pecado nas Orfas (Cacao), Cheesecake Magosta (El Muelle), Samosa de grelos e patacas (El Muelle), Samosa de faceira (El Muelle), Il dado è tratto (Sesanta & Novanta), Veggie Boni (Sindueña), CC Bomb (Sindueña), Alfajor de laranxa e café (Mori), Pan con salsa (Xuntanza) y Gilda de cachopo (Vitela).

En la (é)Tapa de la Vía da Prata están: Filloa, polbo e menta (A Ostrería), Orella ibérica crocante (Beher), Ensalada brumble (Mercedes), Boliño de faceira (O Sendeiro), Macaron de Santiago (O Sendeiro), Naam de queixo con rixóns (Quitapenas), Falafel en tempura (Quitapenas), Torrada de brioche (Quitapenas) y Anceu (Mercedes).

Regalos para el público

Todas aquellas personas que completen estas rutas en el Tapasporte podrán ganar diversos premios, tales como regalos especiales de Turismo de Santiago ligados a Compostela, productos gallegos de calidad diferenciada de DOP, IXP, Agricultura Ecológica y de Artesanía Alimentaria, de AGACAL; botellas de vino Ponte da Boga, cervezas Estrella Galicia o lotes de Café Dromedario y ACEGA (asociación de personas celíacas de Galicia); entre otros regalos que se comunicarán en los próximos días.

Entre todas aquellas personas que voten por sus tapas favoritas a través del QR que encontrarán en los locales participantes, se sorteará una estancia de dos noche con desayuno incluido en el Hotel Gaio 7 en Santiago, cortesía de Vimbio.

El Tapasporte se podrá recoger desde el día del inicio del concurso en la Oficina de Turismo de Santiago (rúa do Vilar, 63) de 10:00 a 18:00 horas de lunes a domingo, y también en todos los locales participantes.