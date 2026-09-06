Las cocineras gallegas coinciden: "Los calabacines no se fríen, se rellenan de 1/2 kg de secreto y queso San Simón"

Calabacines rellenos con queso San Simón da Costa, un queso ahumado gallego de leche de vaca con denominación de origen protegida Shutterstock

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Hay muchas formas de preparar los calabacines rellenos, ya que esta hortaliza admite todo tipo de elaboraciones, desde rellenos de carne o pescado hasta opciones vegetarianas. Pero si hay un ingrediente que combina especialmente bien con el calabacín, ese es el queso, y si además se trata de un queso gallego, mucho mejor.

Hace unos años, el programa de la TVG Larpeiros nos dejó una receta de calabacines rellenos de secreto de cerdo y queso San Simón que está para chuparse los dedos. Una elaboración sencilla y con mucho sabor en la que solo hay que picar bien los distintos ingredientes que forman el relleno y terminar con el toque ahumado de este queso gallego.

Receta sencilla y muy gallega de calabacines rellenos

El calabacín es una hortaliza ligera y versátil que admite multitud de preparaciones, y una de las más apetecibles es hacerlo relleno. En esta ocasión, la propuesta combina dos productos que funcionan especialmente bien juntos: el secreto de cerdo y el queso San Simón da Costa.

El secreto destaca por ser una carne especialmente jugosa y sabrosa, mientras que el queso gallego San Simón da Costa aporta un característico toque ahumado que realza el sabor de la carne y aporta cremosidad al conjunto. Este queso se elabora en la comarca de Terra Chá, en la provincia de Lugo, y cuenta con Denominación de Origen Protegida (DOP).

Para preparar el relleno, se comienza picando el secreto de cerdo en trozos muy pequeños. Se calienta un poco de aceite en una sartén y se dora la carne para que quede bien sellada antes de guisarla con las verduras. Mientras tanto, se trocean los pimientos rojo y verde y las cebollas, que se incorporan a la sartén. Pasado un rato, se añade el tomate cortado en trozos y se deja cocinar todo junto.

Por otro lado, se precalienta el horno a 180 ºC. Los calabacines se cortan longitudinalmente por la mitad y se vacían fácilmente con ayuda de una cuchara. Se colocan en una bandeja, se añade sal y un chorrito de aceite y se hornean durante 15 minutos.

La pulpa extraída se incorpora al sofrito junto con perejil picado, orégano y un chorro de vino blanco. Cuando este se evapore, se añade un poco de harina y después un chorro de leche. Finalmente, se ralla el queso San Simón da Costa, se rellenan los calabacines y se cubren con abundante queso. Ahora solo queda introducirlos en el horno para gratinar y ¡listo!

Ingredientes 3 Calabacines

1/2 kg de secreto de cerdo

Queso San Simón

2 cebollas

Medio pimiento verde

Medio pimiento rojo

2 tomates

2 dientes de ajo

Una pizca de orégano

Perejil

Harina

1 chorro de leche

1 chorro de vino blanco

Aceite de oliva

Sal al gusto

Pimienta Paso 1 Corta a la mitad los calabacines, de forma alargada. Vaciamos todo su interior y lo reservamos Paso 2 Coloca los calabacines, vacíos y a la mitad, sobre una bandeja. Añade una pizca de sal y aceite de oliva por encima. Hornea durante 15 minutos a 180º Paso 3 Pon una sartén al fuego con aceite de oliva. Añade el 1/2 kg de secreto bien troceado para que se dore Paso 4 Una vez que el secreto esté sellado, añade los pimientos y la cebolla bien picados. Remueve Paso 5 Añade el tomate cortado en trozos y el relleno de los calabacines. Continuamos removiendo el sofrito Paso 6 Introduce un poco de perejil bien picado, orégano y un chorro de vino blanco. Cuando se evapore el alcohol, añade la harina, sin dejar de remover, y un chorrito de leche Paso 7 Ralla el queso San Simón da Costa Paso 8 Rellena los calabacines con el sofrito y, por encima, échale el queso San Simón rallado Paso 9 Lleva al horno para gratinar y ¡listo!

Propiedades del calabacín

El calabacín es una hortaliza muy ligera y saludable, ya que contiene más de un 90% de agua y apenas 17 kilocalorías por cada 100 gramos. Es rico en potasio, fibra, vitamina C y ácido fólico, además de aportar fósforo, magnesio, calcio y pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B y vitamina A.

Su contenido en agua y bajo aporte calórico favorecen la saciedad y pueden ayudar a controlar el peso. También facilita la digestión y favorece el tránsito intestinal, especialmente cuando se consume con piel.