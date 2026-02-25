Ferrol revive su legado naval con la segunda edición de "Pan de Barco"

La ciudad de Ferrol volverá a mirar al mar y a su historia el próximo 4 de marzo con la celebración de la segunda edición de "Pan de Barco", una iniciativa que fusiona gastronomía, memoria naval e innovación culinaria.

El evento está patrocinado por la Xunta de Galicia, a través de la Axencia de Turismo, en colaboración con el Ayuntamiento de Ferrol, que cede el espacio del Antiguo Hospicio para su desarrollo.

La concejala de Turismo, Maica García, presentó esta nueva edición junto a la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, acompañadas por los cocineros Álvaro González, Adrián Pérez Vázquez y Adrián Pérez Regueiro, así como por la historiadora local Anabel Bello.

Tras el éxito de la primera edición, celebrada en diciembre de 2024, el evento se consolida como una cita que conecta pasado y presente a través del sabor.

La iniciativa explora recetas de los países a los que navegaron los primeros barcos construidos en los astilleros ferrolanos en el siglo XVIII, reinterpretándolas con productos gallegos. Se sustituyen ingredientes exóticos por materias primas locales que mantienen las texturas y esencias originales, reforzando así la identidad del territorio.

El nombre del evento rinde homenaje al tradicional pan de barco, la galleta marinera que acompañaba a las tripulaciones en largas travesías oceánicas. Elaborado con harina de trigo y horneado dos veces para garantizar su conservación durante meses, este alimento simboliza la profunda vinculación de Ferrol con el mar.

Durante la jornada, el público podrá degustarlo gracias a la colaboración de una panadería local.

En esta edición participarán los chefs Adrián Pérez, del restaurante Sinxelo; Adrián Pérez, de Vanessa; Álvaro González, de A Maruxaina; así como Álex Martínez y Mar Lago, de Bacelo.

Todos ellos trabajan coordinados y asesorados por Daniel López en un proceso de investigación y recuperación de recetas internacionales, que serán presentadas en formato tapa e inspiradas en las travesías de los barcos San Telmo, Berenguela, Galicia y Guerrero.

Como novedad, la historiadora Anabel Bello aportará una perspectiva divulgativa sobre las navegaciones de los buques construidos en Ferrol y el papel esencial del pan de barco como sustento básico en alta mar.

El resultado podrá disfrutarse el 4 de marzo, entre las 19:00 y las 21:00 horas, en una sesión de showcooking y degustación en la que se presentarán cuatro recetas recuperadas o reinventadas.

El acceso será mediante inscripción previa a partir del jueves 26 de febrero a las 13:00 horas, enviando un correo electrónico a pandebarco@gmail.com con nombre, DNI y teléfono de contacto, con un máximo de dos personas por solicitud. En total, habrá 70 plazas disponibles.