Este es el mejor pueblo para tapear en Ferrol: Producto autóctono y comida tradicional

Que la cocina gallega es una de las mejores del mundo lo sabe todo el mundo. O por lo menos, es algo que no se le puede discutir a ningún gallego defensor de su tierra y su gastronomía. En diferentes pueblos de la comarca de Ferrol encuentras todo tipo de pescados y mariscos de las rías, pero hay un municipio de visita obligatoria si lo que quieres es irte de tapas y probar algunos de los grandes manjares de la comida típica gallega: Cedeira.

Bien es sabido que tapear es algo que encanta en Galicia, y en los alrededores de Ferrol no podía ser de otra forma teniendo en cuenta la gran variedad de platos y productos a los que merece la pena hincar el diente. En concreto, en Cedeira existen varias opciones de bares y restaurantes para elegir entre una gran cantidad de tapas y en los que destaca un producto local y autóctono que a todo cedeirés enamora: los percebes. Algo obvio teniendo en cuenta la gran fiesta gastronómica que celebran en este municipio a principios del mes de agosto, la aclamada "Festa do Percebe".

Bares para tapear en Cedeira

Uno de los principales locales en los que puedes tener la suerte de encontrarte con una tapa de percebes gratuita con tu consumición es el restaurante Vilavella, un local que destaca por su buena relación calidad-precio y el tamaño de sus tapas y raciones. Pero la variedad de platos típicos a degustar no acaba aquí, calamares, croquetas o pulpo son otras de las opciones que tienes en su carta. "Espectacular!! Comida de calidad, en raciones abundantes y a un precio buenísimo!! Los calamares estaban exquisitos y el churrasco de los mejores que he probado nunca, todo esto siempre acompañado de auténticas patatas gallegas!! Un festín!!!", dice Manuel Mestre con una valoración de cinco estrellas.

La tapa de percebes también es muy popular en Os Loureiros, un local situado en San Andrés de Teixido y en el que destaca su estupenda carta repleta de tapas y raciones de comida tradicional gallega.

Otro establecimiento muy famoso en Cedeira es el Mesón O Mesón, en el que también ofrecen suculentos pinchos gratuitos abonando solo la consumición.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de O Mesón (@omeson.cedeira)

Los clientes del Mesón destacan las buenas tapas que ofrece, siendo los platos más recomendados el marraxo a la plancha y los chipirones, también a la plancha.

El marraxo es otro de los platos populares de Cedeira, y el Mesón Muiño Kilowatio es el bar de tapas por excelencia en el que comer esta especie de tiburón. En este mesón en el que no aceptan reservas es muy común ver colas de clientes deseosos por probar, además de la tapa de marraxo con patatas fritas, la famosa tapa de croquetas de bacalao y merluza, tal y como indica Laura Almazan en su reseña de cuatro estrellas: "Fuimos por recomendación. No reservan y es necesario hacer cola en la entrada pero si vas algo antes de las nueve no suele haber mucho de espera. Pedimos tapas de marraxo, muy sabroso, y de croquetas de merluza y bacalao, deliciosas. No quedaban calamares y nos quedamos con las ganas de pedirlos. Importante solo admiten efectivo."

Descubre Cedeira

El municipio de Cedeira se encuentra situado en la provincia de A Coruña, en la comarca de Ferrol, también conocida como Ferrolterra, y cuenta con casi 7.000 habitantes aproximadamente. Esta localidad es un gran atractivo para los turistas y un gran orgullo para sus vecinos debido a los grandes paisajes que esconde en su interior.

Turismo de Galicia Los 10 mejores planes y cosas que ver en Cedeira de visita

Una de las principales razonas para visitar Cedeira son sus espectaculares acantilados de Vixía de Herbeira, de los más altos de Europa con sus 613 metros de altura sobre el nivel del mar. Situados a los pies de San Andrés de Teixido, estos acantilados se comparten entre los municipios de Cedeira y Cariño. En ellos te encontrarás con la Playa de Teixidelo, única playa de arena no volcánica del mundo.

Santuario de Santo André de Teixido Shutterstock

No puedes irte de Cedeira sin hacer la ruta completa por sus miradores. Además de los ya mencionados, Vixía de Herbeira y Teixidelo, acércate por los de San Fiz de Estevo, Robaleira, santo Antonio de Corveiro, Chao do Monte, Os Carrís y el Faro de Punta Candieira.