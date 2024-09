El mítico restaurante de carretera en el que parar si viajas de A Coruña o Ferrol a Asturias

La Dirección General de Tráfico (DGT) aconseja parar aproximadamente unos 20 minutos cada dos horas de viaje (o cada 200 o 300 kilómetros recorridos) para estirar las piernas, relajarse, dar un pequeño paseo, refrescarse la cara con agua fresca o comer un tentempié para recargar energías.

Una pieza de fruta, un puñado de frutos secos o un zumo de fruta te ayudarán a mantenerte despierto e hidratado, pero en trayectos más largos quizás es recomendable ingerir algo más, aunque no hablamos de comidas copiosas porque está demostrado que después del almuerzo existe una disminución de la capacidad de mantener la atención; concretamente el rendimiento se ve perjudicado en un 10%.

Si no te queda más remedio que comer de camino porque se te ha hecho tarde, te ha surgido un imprevisto o te ha pillado un atasco a la salida de Ferrol o A Coruña, no te preocupes porque hoy en Quincemil te vamos a hablar de un increíble restaurante de carretera que te cae de paso si vas a pasar el día en la playa de As Catedrais o si vas a hacer una pequeña escapada a Gijón (Asturias).

Una materia prima sin rival

Se trata del restaurante El Huerto y está en la parroquia de Villaframil, en el municipio de Ribadeo (Lugo), en la salida 508 de la Autovía del Cantábrico (A-8) dirección Asturias. Su cocina tradicional de calidad presume de una materia prima sin rival: mariscos y pescados del Cantábrico para el disfrute de los paladares más exigentes.

Sin embargo, la especialidad sin duda alguna son las carnes a la parrilla. "Unas brasas de leña de roble y el buen hacer de nuestros cocineros convierten un costillar, un chuletón o un entrecot en una pieza exquisita al gusto del personal", apuntan desde el propio establecimiento, regentado por José Luis y Ana.

En una ambiente acogedor y relajado podrás disfrutar de elaborados platos, como zamburiñas o pescados al horno, o de un amplio menú del día, que consta de un primer y segundo plato, bebida y postre. Si necesitas comer algo más, puedes pedir el menú especial del restaurante El Huerto, que cuenta con tres platos.

Es recomendable reservar mesa en el número de teléfono 982 12 84 09, ya que el establecimiento es un viejo conocido de turistas por su proximidad a la autovía A-8 y a la emblemática playa de As Catedrais, uno de los paisajes más bonitos de toda Galicia, según la revista especializada de viajes National Geographic.

La cocina de El Huerto permanece abierta de lunes a sábado, en horario de 13:00 a 16:30 horas y de 20:30 a 23:30 horas, y los domingos, en horario de mañana de 13:00 a 16:30 horas. Ya nos contarás si decides parar a recargar energías en este emblemático restaurante ribadense, aunque las más de 3.500 reseñas en Google hablan maravillas de él.