Salpica y el grupo que gestiona A Mundiña abrirán en A Coruña un local de carnes en el emblemático bajo del Anduriña

Los años no pasan por la calle de la Estrella. Y es que sigue siendo uno de los epicentros gastronómicos del centro de A Coruña, y así lo demuestra el hecho de que todo bajo que queda vacío, tiene una nueva vida. El próximo en reabrir será el emblemático bajo del Anduriña, esquina con la calle Mantelería, y lo hará de la mano de la alianza entre el grupo Amicalia y Salpica.

Los dos referentes hosteleros se unen para poner en marcha Marrano, un proyecto orientado a las carnes, tal y como apuntan fuentes cercanas. Este proyecto difiere mucho con la propuesta culinaria de Amicalia, que ha construido su prestigio sobre una sólida cocina atlántica.

El mítico bajo del antiguo Anduriña, recordado durante décadas por sus tapas tradicionales y que en los últimos tiempos funcionaba como almacén de Amicalia, se encuentra actualmente en pleno proceso de obra y reforma integral para albergar este concepto. Próximamente se podrá conocer fecha de apertura y más detalles sobre este nuevo local de hostelería que "no pedirá explicaciones" -tal y como reza el actual cartel que cubre la fachada- a la hora de comer.

Esta apuesta diversifica la oferta del grupo y entra a competir en un segmento con gran arraigo en la zona, compartiendo espacio con referentes del sector como Charrúa, además de la variada oferta que completan locales como O Lagar da Estrela, Devoto, Takontento o las recientes incorporaciones de Decanta-T y Vita-k.

La unión de Amicalia y Salpica promete revitalizar un bajo con historia y devolver la actividad a una de las esquinas más transitadas del tapeo coruñés.