El secreto de la mejor tapa de la provincia A Coruña: "Recuerda a San Juan"

La Taberna do Campo se coronó este martes, 26 de mayo, con el título del local con la mejor tapa de A Coruña, tras imponerse en la nueva edición de la Ruta de Tapas CTV 'Coruñesa de Toda la Vida'.

Era la primera vez que participaban en el concurso y qué mejor que hacerlo con algo muy nuestro: una xouba que homenajea la Noite Meiga coruñesa. "Pensamos en el día de San Juan, que es muy de aquí y en la sardina con pan de maíz, que es como se suelen comer. Y decidimos usar a su hermana pequeña, la xouba", cuenta su chef y artífice Yago López.

El joven coruñés de 20 años asegura a Quincemil sentirse relajado después de semanas de trabajo intenso preparando el certamen. Aunque ya miran hacia su nuevo objetivo, pues este local de O Burgo representará a la provincia de A Coruña en el Campeonato Nacional Hostelería de España de Tapas y Pinchos, que se celebrará en 2027 en el Madrid Fusión, uno de los grandes escenarios de la gastronomía española.

Tapa de xouba de la Taberna do Campo, ganadora del concurso Coruñesa de Toda la Vida. Quincemil

El propietario de la Taberna do Campo, David Vilariño, explica que la tapa consiste en una xouba laqueada con una reducción de licor café, salsa de soja, limón y miel de castaño. "Todo eso lo texturizamos, y una vez que tenemos la xouba limpia y desescamada, la laqueamos con un pincel y la sopleteamos. Simplemente lleva un ligero toque de calor", detalla.

Además, le preparan una base de crema de patata con grelo, ligeramente ahumada, un crunchy de pan de país, unos brotes tiernos de perejil y unos dados de manzana que le ponen la guinda al plato. Todo acompañado con una Estrella Galicia como maridaje.

El hostelero cuenta que Yago lleva trabajando con ellos en la Taberna desde que tenía 17 años: "Hizo las prácticas del ciclo medio con nosotros. Nos abandonó dos años cuando se fue a hacer el ciclo superior, aunque trabajó entre medias con nosotros durante el verano". Finalmente, el joven volvió a realizar las prácticas de ciclo superior en el local y desde entonces se ha quedado en la que es ya su casa. "No lo dejamos marchar ni de broma. Por lo menos hasta que no termine Madrid Fusión", bromea David Vilariño.

De cara a Madrid Fusión les quedan meses para perfilar su propuesta ante el jurado. "¿Vais a llevar el mismo plato?", les pregunto. "Tenemos que darle una vuelta y hablar con los organizadores del CTV, ver un poco su opinión porque tienen mucha experiencia y nos pueden dar consejos", responden.

Además, el galardón de mejor tapa de A Coruña no es el único premio en su palmarés: en 2018 ganaron el reconocimiento a mejor rabo de vaca de España y ahora esperan llegar a ser la mejor tapa del país. "Para nosotros ir a Madrid Fusión es una oportunidad de representar a la provincia y de dar a conocer la Taberna do Campo, que llevamos 13 años trabajando y todo suma", señala David.

Su secreto, confiesan, es jugar con sabores que emocionen. "Tenemos una memoria de sabores y no hay nada más bonito que hacer un plato y que te evoque a un sitio, a un lugar, a un momento y a una fecha. En este caso, a San Juan y esa es nuestra apuesta y ha funcionado", concluyen.

La Ruta de Tapas CTV 'La Coruñesa de Toda la Vida' celebró esta tarde su gran final en el Museo MEGA de A Coruña. En esta cuarta edición participaron un total de 200 establecimientos hosteleros participantes de todos los barrios de A Coruña. Este año, entre los cinco finalistas, se situaron La Sifonería, Atípico, Atelier de Amanda y Roots.