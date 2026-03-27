Abre en A Coruña A Rochiña: comida casera para llevar 100% sin gluten

A Coruña sumará en los próximos días un nuevo local especializado en comida para llevar. A Rochiña, ubicado en el número 9 de la avenida de Buenos Aires, frente a la playa de Riazor, abrirá con una propuesta clara: ofrecer cocina casera elaborada en el propio local y 100% sin gluten.

El proyecto está impulsado por Sara Rochas y Javier Cortón, profesionales de la cocina con más de una década de experiencia. Rochas ha trabajado con los hermanos Roca en El Celler de Can Roca y con chefs como Quique Dacosta, mientras que Cortón ha pasado por la cocina de restaurantes como Árbore da Veira, Ricard Camarena o 7 Pines Resort Ibiza, entre otros.

Establecimiento apto para celíacos

La idea de un espacio completamente sin gluten nace de la experiencia personal de Sara, que durante años vivió como celíaca. "Salir a comer improvisando era un caos. Había mucho desconocimiento y miedo a la contaminación cruzada, eso genera mucha inseguridad", recuerda. Por ello, el objetivo es ofrecer un entorno seguro para este tipo de clientes y trabajar para conseguir la certificación de asociaciones de celíacos.

El local ofrecerá una carta de platos caseros como croquetas, ensaladilla, tortilla por encargo, callos, bacalao, albóndigas, cachopo de pollo, carne asada o lasaña, además de empanadas y postres como tiramisú, arroz con leche o tarta de queso. También elaborarán pan sin gluten en el propio establecimiento y contarán con una pequeña zona de tienda con productos específicos.

"Vamos a hacer comida casera hecha aquí, con mimo", explican, en un formato pensado para facilitar el día a día del cliente. Así, todos los platos se venderán en raciones ya preparadas, con un peso y precio cerrados, lo que permitirá agilizar el servicio.

Además, en las semanas posteriores a la apertura incorporarán un menú del día por 12,90 euros, con varias opciones de primero, segundo y postre. "Queremos que sea una opción económica, pero con calidad y variedad", señalan.