Arranca la temporada del cocido en A Coruña: "Tenemos reservas ya para Carnavales"

El frío llama a comer cocido y en muchos locales de A Coruña ya se puede sentir el olor de este manjar tradicional gallego. Se trata de uno de los platos fuertes de la temporada de otoño e invierno, aunque por poder se puede comer en cualquier época del año y así lo demuestran algunos hosteleros de la ciudad herculina.

En A Coruña son muchos los locales que elaboran el cocido tradicional gallego. Independientemente de la época del año en la que se encuentren, utilizan unos productos u otros, pero coinciden en que lo bueno está por llegar. Aunque todavía no es temporada de grelos, algunos se adelantan y dan los primeros mordiscos al invierno.

En el número 1 de la calle Monte das Moas, en pleno barrio de Os Castros se encuentra el clásico Mesón Os Castros, un local familiar que regenta José Antonio. En el caso de este negocio ya cuentan con numerosas reservas de cara a las próximas semanas, e incluso para Carnavales. Aunque elabora cocido todo el año, es en esta época es cuando viene lo fuerte. "La gente ya tiene ganas de cocido: viene mucha de empresas, amigos y celebraciones", indica.

A este plato tan típico, José Antonio le echa "todo tipo de carne", o lo que el cliente desee. "En verano la ternera y el cachelo no tienen tan buen sabor, pero el lacón y la costilla se dan todo el año", explica. Por eso, es ahora cuando llega lo sabroso.

Platos del Mesón Os Castros.

Pero al cocido hay que sumarle el postre, y es que qué sería de una buena cita familiar y de amigos sin sus orejas y sus filloas. En Mesón Os Castros ya se puede desgustar este postre tradicional coruñés. No hace falta esperar a Carnavales para hincarle el diente a este manjar.

Reservas de última hora

En el caso de Verónica, hija de la dueña del restaurante Casa Bibiana, ubicado en Culleredo, empieza el frío y comienza a recibir reservas a tutiplén. "La mayoría son de última hora, con tres o cuatro días de antelación, pero también tenemos algunas ya para febrero", confiesa.

Comedor de Casa Bibiana.

"Este año al alargarse más el verano no tuvimos mucho trabajo hasta ahora", añade Verónica. Sin embargo, en Casa Bibiana trabajan todo el año. Su especialidad es el caldo del cocido, "no hay nadie que no lo pida". Hasta el momento, en los meses anteriores triunfó la laconada con sopa de cocido o el caldo de nabizas.

La temporada de grelos no será hasta noviembre, aunque por el momento nadie hace asco a las nabizas: "No se diferencian apenas". En su menú incluyen lacón curado, morro, oreja, costilla, chorizo, panceta, garbanzos, verdura y patata. "Por ahora no hay tanta demanda por culpa del calor, pero con la llegada del frío y al incluir el menú de los sábados son muchos los que ya empiezan a venir", asegura la hostelera.

A la espera de Carnaval

Víctor Vázquez, de Casa Matilde, ubicado en calle Atocha Alta, ya está atendiendo las primeras reservas de otoño. "Ya tenemos reservas para octubre, noviembre e, incluso, carnaval. La gente es precavida en esto del cocido. "Estamos cogiendo mesas de veintipico personas", añade uno de los dueños del restaurante.

Casa Matilde

Este año incorporarán costilla a los ingredientes del cocido, aunque también alguna que otra sorpresa que asegura que ya desvelará. Todo ello, sumado a los cachelos, el tocino, chorizo, lacón y demás.